Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan merkittävää tutkimusrahoitusta

Suomen Akatemia on myöntänyt 500 000 euron rahoituksen Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen lehtori Minna-Maarit Kytöviidan tutkimushankkeelle ”Mikrobien hiilen sidonnan polut muuttuvassa ilmastossa.” Hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten ilmastonmuutos ja erityisesti lumen syvyyden ja esiintymisen muutos vaikuttaa arktisiin hiiltä sitoviin mikrobeihin. Rahoitus myönnettiin ajalle 1.1.2023-31.12.2026.

- Luomme ennusteita siitä, miten arktisen maan hiilensidonta reagoi lumipeitteen muutoksiin muuttuvassa ilmastossa. Tulosten avulla voidaan löytää keinoja palauttaa kasvillisuuden menettäneiden, vaurioituneiden arktisten maa-alueiden kyky sitoa hiiltä ilmakehästä, kertoo Kytöviita.

Väisälän rahastolta 12 apurahaa Jyväskylän yliopistoon

Suomalainen Tiedeakatemia on jakanut syksyn 2022 jaossa yhteensä 1,6 miljoonaa euroa 75 tutkijalle. Apurahan saajista kaksitoista on Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tutkijoita. Yhteensä apurahaa tiedekuntaan kertyi yli 250 000 euroa.

Vilho, Yrjö ja Kalle Väisälän rahaston apurahansaajat vuonna 2022:

- Matematiikka:

o Filosofian maisteri Antti Kykkänen, Jyväskylän yliopisto, 26 000

Epäsileää elastista geometriaa ja röntgentomografiaa. (jatkokoulutusapuraha)

o Filosofian maisteri Mika Sipilä, Jyväskylän yliopisto, 26 000

Independent vector analysis. (jatkokoulutusapuraha)

- Fysiikka:

o Diplomi-insinööri Kameyab Raza Abidi, Jyväskylän yliopisto, 26 000

Understanding of Buckling in Two-Dimensional Metals. (jatkokoulutusapuraha)

o Master of Science Dana Avramescu, Jyväskylän yliopisto, 26 000

Transport of hard probes in the Glasma. (jatkokoulutusapuraha)

o Filosofian maisteri Matti Hellgren, Jyväskylän yliopisto, 26 000

Astrofysikaalisten neutriinojen sironta raskaista ja keskiraskaista atomiytimistä. (jatkokoulutusapuraha)

o Master of Science Arthur Jaries, Jyväskylän yliopisto ja LPC Caen, 4 500

Building and commissioning of an ion beam cooler-buncher for FAIR accelerator complex currently under construction in Germany. (apuraha tutkimusvierailuun)

o Filosofian maisteri Elina Kauppinen, Jyväskylän yliopisto, 26 000

Double beta decay and dark matter calculations. (jatkokoulutusapuraha)

o Master of Science Kurt Meier, Jyväskylän yliopisto, 26 000

Superconducting spintronics and nonequilibrium effects. (jatkokoulutusapuraha)

o Filosofian maisteri Jouni Ruotsalainen, Jyväskylän yliopisto, 26 000

MR-TOF-assisted Penning-trap mass spectrometry of neutron deficient nuclei and double beta decay Q-value measurements. (jatkokoulutusapuraha)

o Master of Science Jaana Tiainen, Jyväskylän yliopisto, 26 000

Novel neutron detector for patient dose monitoring during BNCT treatments. (jatkokoulutusapuraha)

- Muut matemaattis-luonnontieteelliset alat:

o Diplomi-insinööri Mikael Karjalainen, Jyväskylän yliopisto, 6 500

Uusien NMR (ydinmagneettinen resonanssi) -menetelmien kehittäminen ja soveltaminen muiden laskennallisten työkalujen kanssa sisäisesti epäjärjestyneiden proteiinien rakenteen sekä toiminnan tutkimiseen SH3-välitteisissä isäntä-patogeeni-vuorovaikutuksissa. (jatkokoulutusapuraha)

o Filosofian maisteri Mikko Mankinen, Jyväskylän yliopisto, 14 430

Asettelu- ja liike-epävarmuuksien vaikutukset hoitoannoksen toteutumiseen rintasyövän kaarimoduloidussa sädehoidossa. (jatkokoulutusapuraha, apuraha tutkimuksen kuluihin)

Lisätietoja:

- Lehtori Minna Maarit Kytöviita, minna-maarit.kytoviita@jyu.fi, +358 40 805 3899

- Suomen Akatemia: http://www.aka.fi/

- Suomalaisen tiedeakatemian tiedote: https://acadsci.fi/ajankohtaista/yli-16-miljoonaa-euroa-matemaattis-luonnontieteellisille-aloille/