Jyväskylän yliopiston promootio on myös taiteen juhla 

Promootioaktissa lauantaina 20.5. kuullaan säveltäjä Anna-Mari Kähärän tilaisuutta varten säveltämä promootiokantaatti Gaudeamus igitur, jonka esittää Musica-kuoro johtajanaan Marjukka Manner.

Viitasaarella syntynyt Anna-Mari Kähärä on monipuolinen säveltäjä ja muusikko, jonka säveltämistä innoittaa eritoten runous. Kähärä on tunnettu laulumusiikin ohella laajasta kuoromusiikkituotannosta ja hän työskentelee säveltäjänä, muusikkona ja musiikkituottajana vahvasti myös teatteri- ja elokuvamusiikin parissa. Jazz on Kähärän sielunmusiikkia, mutta hänen sävellyksissään kuullaan kaikuja myös klassisesta musiikista ja suomalaisesta kansanmusiikista.

Promootioaktissa kuullaan kantaatin lisäksi runsaasti Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesterin esittämää juhlamusiikkia, muun muassa Jean Sibeliuksen Promootiomarssi ja Andante festivo.

Promootion illallistanssiaisissa Paviljongissa 20.5. kuullaan promootioruno, jonka on kirjoittanut runoilija AP Kivinen. Hän myös lausuu runon Hehkuma tilaisuudessa.

AP Kivinen on esiintyvä runoilija Jyväskylästä. Hänen teksteissään on vahva rytmiikka ja vaikutteita mm. rock-lyriikasta ja beat-runoudesta. Elämänkaaren ja kasvamisen teemat, lapsuuden ja nuoruuden kuvasto nousevat usein keskiöön.

Poetry Slamin / Lavarunouden Suomen mestari (2015) on esiintynyt kotimaisten runoklubien lisäksi monilla ulkomaisilla festivaaleilla. Koulutukseltaan AP Kivinen on KM, luokanopettaja (Jyväskylän yliopisto). Hän on ohjannut sanataiteen työpajoja erilaisille kohderyhmille. Hän on julkaissut teokset Rata (2021), Tulen maasta, jossa odotetaan uutta kevättä (2020), Tšernobylin kissat (2016) ja Valloittaja (2013).

Lisätietoja:

Promootion koordinaattori Soila Joutsalainen puh. 050 414 6368, soila.k.joutsalainen@jyu.fi

www.jyu.fi/promootio