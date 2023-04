Jyväskylän yliopiston toiminta vakiintuu ja vahvistuu Vuokatissa – yliopiston ja Sotkamon kunnan yhteistyön jatkosta solmittu kymmenvuotinen sopimus

Jyväskylän yliopisto aloitti toimintansa Vuokatissa vuonna 2003 käynnistämällä ensimmäisen liikuntateknologian maisterikoulutuksensa. Pari vuotta myöhemmin otettiin sisään ensimmäiset tohtoriopiskelijat. Myöhemmin toimintaa on laajennettu ja syvennetty systemaattisesti niin koulutus- kuin tutkimuspuolellakin. Maistereita on Vuokatista valmistunut tähän mennessä 88 ja tohtoreita kuusi. Tohtoreita on tänä vuonna valmistumassa kolme lisää.

Vuokatin yksikön johtaja, professori Vesa Linnamo kiittää Sotkamon kuntaa, omaa henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita.

– On ollut ilo olla Vuokatin yksikön toiminnassa mukana alusta lähtien ja saada nähdä kasvua sekä yksikön sisällä että ympäröivässä yhteisössä. Nyt solmittu kymmenvuotinen jatkosopimus tuo turvaa myös tulevaisuuteen ja mahdollistaa osaltaan toiminnan kehittyvän entisestään.

Myös liikuntatieteellisen tiedekunnan dekaani Sarianna Sipilä ja Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen iloitsivat, kun sopimus varmistui.

– Yksikkö on tiedekunnan alueellisen vaikuttavuuden kruununjalokivi. Kunnan ja koko alueen tuki toiminnalle on ollut ratkaisevan tärkeää ihan alusta alkaen. Siitä suuri kiitos, Sipilä tiivistää.

– Jyväskylän yliopiston työllä alueella on ollut huomattavaa elinkeinopoliittista merkittävyyttä. Yhteistyön jatkumista on syytä siksikin tervehtiä ilolla, kertoo Kilpeläinen.

Solmitulla sopimuksella turvataan perusrahoitus yliopiston Vuokatin yksikön toiminnalle. Sopimuksen mukaan tiedekunta resursoi yksikön toimintaa vuosittain vähintään 190 000 eurolla ja kunta vähintään 140 000 eurolla. Rahoituksella varmistetaan osaltaan tiedekunnan tarjoaman maisteri- ja tohtorikoulutuksen, urheilijan kaksoisurakoulutuksen sekä liikuntateknologian tutkimustoiminnan jatkuminen alueella.

Merkittävä osa toiminnan rahoitusvolyymistä kertyy uudenkin sopimuskauden aikana liikuntateknologian yksikön henkilöstön aktiivisella osaamisensa hankkeistamisella. Hanketyöllä keskitytään erityisesti talviurheiluun ja -liikuntaan sekä näihin kytkeytyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

