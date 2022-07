Jyväskylän yliopistoon valittiin 2448 uutta opiskelijaa

Kaikki toisessa yhteishaussa hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse tai postitse sekä Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 15.7. klo 15.00 mennessä, ottavatko he paikan vastaan. Varasijapaikkoja, mikäli niitä on, täytetään 2.8. asti.

Jyväskylän yliopistoon haki kevään 2022 toisessa yhteishaussa yhteensä 17 970 hakijaa. Kandidaatti- ja maisteriohjelmien aloituspaikoista kohteittain vaihdellen 30–80 prosenttia oli varattu ensikertalaisille hakijoille. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneita oli 15 169 ja maisteriohjelmiin 2875.

Suosituimmaksi hakukohteeksi nousi tänä vuonna kauppatieteiden ohjelma, johon pyrkii 2952 hakijaa. Muita hakijamäärältään suosittuja koulutuksia olivat psykologia (2898 hakijaa), luokanopettajan koulutus (1791 hakijaa) ja liikuntapedagogiikka (992 hakijaa). Huomattavimmin hakemusmäärä kasvoi turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmassa (hakijoita 390, kasvua 41 prosenttia) ja taloustieteessä (hakijoita 593, kasvua 34 prosenttia). Kovin kilpailu opiskelupaikasta käytiin liikunnan yhteiskuntatieteiden hakukohteessa, johon tuli 38 hakemusta aloituspaikkaa kohden, sekä psykologiassa (27), kauppatieteissä (23) ja sosiaalityössä (22).

Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto nousi keväällä 2022 viidenneksi suosituimmaksi yliopistoksi Tampereen, Turun, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen. Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto nousi myös viidenneksi Helsingin, Tampereen, Turun ja Aalto-yliopiston jälkeen. Hakijoista ensisijaisesti Jyväskylän yliopistoon hakevia oli 6461.

Jyväskylän yliopisto avaa elokuussa 2022 ensimmäistä kertaa uusimuotoisen täydennyshaun, jossa on haettavana kevään yhteishaussa täyttämättä jääneitä opiskelupaikkoja syksyllä alkaviin koulutuksiin. Haku käynnistyy 3.8.2022 ja päättyy ma 8.8.2022 klo 15.00. Haettavana olevista paikoista julkaistaan tietoa ennen haun avautumista.

Syksyllä 2022 alkavat englanninkieliset maisteriohjelmat houkuttelivat taas ennätysmäärän kansainvälisiä ja kotimaisia hakijoita, yhteensä 2011 hakijaa, jotka kilpailivat yhteensä 307 aloituspaikasta yliopiston 16 eri maisteriohjelmassa. Uusia opiskelijoita ohjelmiin hyväksyttiin 250 ja näistä on paikan ottanut vastaan tähän mennessä 189 opiskelijaa. Hakemusten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna yli 50 prosenttia.

Avoimen väylältä Jyväskylän yliopistoon pyrki kevään yhteishaussa 640 hakijaa. Hakijamäärän kasvoi noin 6 prosenttia edellisvuoden väylähakuun verraten. Avoimessa yliopistossa suoritettujen aikaisempien opintojen perusteella hyväksyttiin 200 uutta tutkinto-opiskelijaa. Suosituimmat avoimen väylän hakukohteista tänä keväänä olivat kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma (128 hakijaa) ja psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma (122 hakijaa).

Tulevana syyslukukautena Jyväskylän yliopiston opetus alkaa 29.8. ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaatioviikko käynnistyy 22.8.2022.

Lisätietoja:

Suunnittelija Maria Kotiranta, puh. 040 805 4926, maria.j.kotiranta@jyu.fi

- hakijamäärät ja hakijaneuvontaan liittyvät kysymykset