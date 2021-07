Jyväskylän yliopistoon valittiin 2530 uutta opiskelijaa

Jaa

Jyväskylän yliopistoon hyväksyttiin kevään ja kesän opiskelijavalinnoissa yhteensä 2530 uutta opiskelijaa. Lukuvuosi alkaa elokuun lopussa. Onnittelut kaikille valituille!

Kaikki toisessa yhteishaussa hakeneet saavat tiedon valinnan tuloksesta sähköpostitse tai postitse sekä Oma Opintopolku -palvelusta. Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava 16.7. klo 15.00 mennessä, ottavatko he paikan vastaan. Varasijapaikkoja, mikäli niitä on, täytetään 2.8. asti.

Jyväskylän yliopistoon haki kevään 2021 toisessa yhteishaussa yhteensä 19 570 hakijaa. Kandidaatti- ja maisteriohjelmien aloituspaikoista kohteittain vaihdellen 30–80 prosenttia oli varattu ensikertalaisille hakijoille. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneita oli 17 917 ja maisteriohjelmiin 3523.

Suosituin hakukohde oli tänäkin vuonna psykologia, johon pyrki 3325 hakijaa. Muita hakijamäärältään suosittuja koulutuksia olivat kauppatieteet (2809 hakijaa, kasvua 1264), luokanopettajan koulutus (1795 hakijaa) ja liikuntapedagogiikka (1029 hakijaa). Kovin kilpailu opiskelupaikasta käytiin liikunnan yhteiskuntatieteiden hakukohteessa, johon tuli 37 hakemusta aloituspaikkaa kohden, sekä psykologiassa (36), terveyskasvatuksen maisterivaiheen haussa (24), sosiaalityössä (23) ja kauppatieteissä (23).

Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto oli kuudenneksi suosituin yliopisto Tampereen, Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen jälkeen. Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto on kuudes Helsingin, Tampereen, Turun, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston jälkeen. Hakijoista ensisijaisesti Jyväskylän yliopistoon hakevia oli 7088.

Avoimen väylältä Jyväskylän yliopistoon pyrki kevään yhteishaussa 602 hakijaa. Hakijamäärän kasvu on 32 prosenttia edellisvuoden väylähakuun verraten. Avoimessa yliopistossa suoritettujen aikaisempien opintojen perusteella hyväksyttiin 193 uutta tutkinto-opiskelijaa. Suosituin avoimen väylän hakukohteista tänä keväänä oli kauppakorkeakoulun kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma.

Kansainvälisten maisteriohjelmien yhteishaku päättyi jo tammikuussa. Syksyllä 2021 alkavat englanninkieliset maisteriohjelmat houkuttelivat taas ennätysmäärän kansainvälisiä ja kotimaisia hakijoita. Yhteensä 1308 hakijaa kilpaili 307 aloituspaikasta yliopiston 16 eri maisteriohjelmassa. Uusia opiskelijoita ohjelmiin hyväksyttiin 237 ja näistä on paikan ottanut vastaan tähän mennessä 187 opiskelijaa.

Vaihto-opiskelijoita yliopisto ottaa syyslukukaudeksi 2021 vastaan rajatun määrän, noin 115 opiskelijaa.

Tulevana syyslukukautena Jyväskylän yliopiston opetus alkaa 30.8. ja ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaatioviikko käynnistyy 23.8.2020.

Jyväskylän yliopisto ei julkaise listaa valituista omilla sivuillaan.

Lisätietoja:

Suunnittelija Maria Kotiranta, puh. 040 805 4926, maria.j.kotiranta@jyu.fi

- hakijamäärät ja hakijaneuvontaan liittyvät kysymykset

viestinta@jyu.fi