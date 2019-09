Jyväskylän yliopistossa valmius perustaa valtakunnallinen opettajien koulutuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus

Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2019-2020 avajaispuhe 4.9.2019 Rehtori Keijo Hämäläinen

Lukuvuoden avajaispuheessaan rehtori Keijo Hämäläinen esittää, että Suomi tarvitsee lisäpanostuksia opetuksen tutkimukseen ja koulutuksen. Tämän tukemiseksi Jyväskylän yliopisto on valmis perustamaan opettajien koulutuksen valtakunnallisen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen Jyväskylään.

- Kansainvälisenä tiedeyliopistona olemme maailman parhaiden joukossa esimerkiksi Shanghain rankinglistalla - kasvatustieteissä jopa upealla sijalla 39 yli 20 000 yliopiston joukossa, Euroopan neljänneksi parhaana yliopistona. Tämä on visionäärisen, kunnianhimoisen ja pitkäjänteisen kehittämishistorian tulosta. Jyväskylän yliopisto haluaa edelleen vahvistaa rooliaan opettajien koulutuksen valtakunnallisessa kehittämisessä. Tavoitteemme on perustaa Jyväskylään valtakunnallinen opettajien koulutuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. Sen myötä suomalaisen opettajankoulutuksen on mahdollista nousta vielä vahvemmin koko maabrändimme keulakuvaksi.

Jyväskylän yliopistolla on yli 150-vuotinen historia opettajien kouluttajana ja opetuksen uudistajana. Uudistustyö jatkuu edelleen. Tällä hetkellä yliopisto koordinoi merkittäviä opettajien koulutuksen valtakunnallisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, tavoitteena mm. luoda eheitä koulutuspolkuja kehittämällä kaikkien asteiden koulutuksen rakenteita, sisältöjä ja menetelmiä. Jyväskylän yliopisto on myös johtava koulutusviejä. Sen tytäryhtiö EduCluster Finland Oy toteuttaa parhaillaan yli 200 projektia yli 50 maassa.

Yliopistokenttään luodulle toivonkipinälle saatava katetta

Rehtori Hämäläisen mukaan on ansiokasta, että uusi hallitusohjelma nostaa esille osaamisen, tutkimuksen ja koulutuksen merkityksen. Hänen kuitenkin tähdentää, että retorisesti yliopistokenttään luotu toivonkipinä ja nouseva innostus realisoituvat myös konkreettisina investointeina. Pelkällä indeksikorotuksella ei toteuteta ikäluokan korkeakoulutusasteen nostoa 50 prosenttiin, jatkuvan oppimisen uusia rakenteita, koulutussuman purkua, digiloikkaa ja kasvua tuottavia osaamisekosysteemeitä.

Puheessaan Hämäläinen myös kuvasi, miten yliopisto panostaa arvojensa mukaisesti tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseen sekä kestävän kehityksen tutkimuksen ja tekoihin planetaarisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Puhe kokonaisuudessaan täältä: jyu.fi/rehtori/rehtorin-puheet

