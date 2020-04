Kaikkien aikojen hyväntekeväisyyskappale kerää yli 150 muusikon voimin varoja Punaiselle Ristille

Kappale ja musiikkivideo julkaistaan perjantaina 10.4. klo 00.00.

Lauri Tähkän ja lauluntekijä Timo Kiiskisen starttaama hyväntekeväisyysprojekti on kasvanut suomalaiset artistit ja musiikkialan ammattilaiset yhdistäväksi ennätyshankkeeksi. Etäyhteyksin sävelletty ja tuotettu kappale videoineen on yksi laajimmista suomalaisia artisteja, muusikoita ja tuottajia yhdistävistä hyväntekeväisyystempauksista.



Ystävysten Tähkän Instagramissa 16.3. esittämä kutsu suomalaiselle musiikkikentälle yhteisen hyväntekeväisyyskappaleen tekemiseksi keräsi heti valtavasti kiinnostusta ja tukea. Mukaan lähti 90 artistia, esimerkiksi Haloo Helsinki!, Jenni Vartiainen, Vesala, Alma, JVG, Anssi Kela, Chisu, Arttu Wiskari, Samu Haber, Maija Vilkkumaa, Anna Puu, Elastinen, Mikael Gabriel, ABREU, SANNI, Jukka Poika, Katri Helena ja Tuure Kilpeläinen. Lisäksi yli 60 musiikkialan ammattilaista on osallistunut kappaleen ja videon tuotantoon.



Kappale toteutettiin etätyönä yli 150 ihmisen voimin



Perjantaina 10.4. klo 00.00 julkaistava kappale on nimeltään Uuden edessä. Kokoonpanon nimi on puolestaan Toivon kärki. “Biisin sanomalla halutaan voimaannuttaa koronan kurittamia suomalaisia, valaa uskoa yhdessä selviämiseen ja rohkaista katsomaan tulevaan”, kertoo kappaleen sanoittaja Timo Kiiskinen. Kappaleen on säveltänyt Lauri Tähkä. Tuotannon koordinoinnista ovat vastanneet Jukka Immonen, Jurek, Antti "Rzy" Riihimäki sekä Eppu Kosonen. Visuaalinen ilme on Tero Ahosen käsialaa.



Kappaleen musiikkivideo julkaistaan samaan aikaan, ja sen on tuottanut Ville Juurikkala ja leikannut Joel Korhonen. Video esitetään myös Ylen Kaikki kotona livessä perjantaina 10.4. Ohjelma on nähtävissä TV2:lla ja Yle Areenassa klo 19.00-21.00. Biisistä julkaistaan pian myös nuotit.



Kappale toteutettiin yli 150 ihmisen voimin etätyönä. Soittajia, tuottajia ja laulajia pyydettiin lähettämään yksi vapaamuotoinen soitto- tai laulusuoritus toisistaan tietämättä ja toisten suorituksia kuulematta yksinkertaisen demon päälle. Tuottajat kävivät nämä läpi sääntönään että kaikista lähetetyistä suoritteista käytetään jotain.



“On aivan uskomatonta, miten yksi idea kasvoi näin nopeasti koko Suomen musiikkialan yhteiseksi ponnistukseksi, jolla voimme tehdä yhdessä konkreettista hyvää. Vaikka korona on rokottanut myös musiikki- ja kulttuurikenttää raskaalla tavalla, olen iloinen että meistä näin monella oli sydäntä, voimia ja halua ajatella myös muita. Ja uskoa edesmenneen presidentti Mauno Koiviston tavoin: jos emme tiedä mitä tulee tapahtumaan, meidän on syytä uskoa, että kaikki menee lopulta hyvin. Eli se että me uskotaan valoisaan huomiseen, on nyt tärkeä asia. Ja jos jotain nyt muuttuu, voi myös olla, että muutos on parempaan”, kertoo Lauri Tähkä.



Kappaletta kuuntelemalla jokainen suomalainen voi auttaa



Kappaleen suoratoistokuunteluista ja radiosoitoista kertyvät tuotot ohjataan Punaisen Ristin kautta koronavirusepidemiasta kärsivien auttamiseen kotimaassa. Kaikki hankkeessa mukana olevat tahot ja henkilöt ovat mukana ilman palkkioita. Myös kaikki levy-yhtiöt ovat mukana talkoohengessä.



“Kuuntelemalla tätä kappaletta esimerkiksi suoratoistopalvelun kautta, jokainen suomalainen voi auttaa toistaan. Kaikki tästä biisistä tuleva taloudellinen tulo ohjataan Punaisen Ristin koordinoimana apua tarvitsevien ihmisten tukemiseen. Haluamme myös kunnioittaa tällä tavalla Punaisen Ristin pitkää historiaa ja kunniakasta työtä”, Tähkä kertoo.



”Hienoa, että saamme olla mukana tässä ainutlaatuisessa tempauksessa. Koronavirusepidemian aikana avun saaminen perille on rajoituksista johtuen haastavaa ja Punainen Risti on kehittänyt uusia auttamisen tapoja. Olemme entistä enemmän läsnä verkossa tukemassa kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia. Esimerkiksi nuorten yhteydenotot ovat lisääntyneet ja tarjoamme heille tukea Nuorten turvatalojen kautta puhelimitse, verkossa ja Sekasin-chatin kautta. Muita tärkeitä avun muotoja tällä hetkellä ovat vapaaehtoisten tarjoama ruoka- ja asiointiapu ikäihmisille ja muille riskiryhmään kuuluville. Kriisin vaikutukset ja auttaminen tulevat jatkumaan pitkään. Olemme kiitollisia tämän tempauksen tuomasta tuesta, sanoo Punaisen Ristin varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.



Uusi yhdistys haluaa tarjota alustan vastaaville tempauksille



Lahjoituksia koordinoi hankkeen puuhamiesten perustama yhdistys Toivon kärki ry. Yhdistyksen avulla kappaleen generoima tuotto saadaan tuloutettua 100 % hyväntekeväisyyteen. Toiveena on hyödyntää yhdistystä myös tulevaisuudessa.



“Haluamme tässä samalla luoda ja tarjota alustan, jolla vastaavia tempauksia voidaan myös tulevaisuudessa helposti järjestää. Olisi mahtavaa, että yhdistykselle alkaisi kertyä musiikillista pääomaa, joka tuottaisi aktiivisesti rahaa hyväntekeväisyyteen radiosoittojen ja striimausten myötä”, kertoo tuottaja Jukka Immonen.



Kappaleeseen osallistuneet artistit, muusikot ja tuottajat:

Abreu, Aki Tykki, Ako Kiiski, Aleksanteri Hakaniemi, Alma, Alpo Nummelin, Anna Puu, Anssi Kela, Antti Ketonen, Antti Lehtinen, Arttu Peljo, Arttu Wiskari, Behm, Brädi, Chisu, Cledos, costee, Costello Hautamäki, Dalia Porra, Darude, DJ PP, Elastinen, Elias Kaskinen, Ellinoora, Eppu Kosonen, Erin, Eva & Manu, F, Gracias, Gugi, Haloo Helsinki!, Hannu Korkeamäki, Heikki Kytölä, HesaÄijä, Heviteemu, Ida Paul, Ilkka Alanko, Ilkka Tolonen, Ilkka Wirtanen, Ilta, Irina, Jaakko Kääriäinen, Janna, Jannika B, Jare Brand, Jarkko Kumpulainen, Jaron & Istala, Jay Kortehisto, Jenni Mustajärvi, Jenni Vartiainen, Jesse Markin, Joel Melasniemi, Jonna Tervomaa, Jori Roosberg, Jouni Aslak, Juha Kuoppala, Jukka Eskolin, Jukka Immonen, Jukka Poika, Jurek, Jussi Rainio, Kaija Koo, Kalevi Louhivuori, Kalle Lindroth, Kalle Mäkipelto, Kalle Torniainen, Karri Koira, Katri Helena, Katri Ylander, Knipi, Kyösti Mäki-Mattila, Lasse Enersen, Lasse Kurki, Lasse Piirainen, Laura Närhi, Laura Voutilainen, Lauri Porra, Lauri Tähkä, Lenni-Kalle Taipale, Leri Leskinen, Lukas Leon, Maarit Hurmerinta, Maija Vilkkumaa, Mariska, Matias Keskiruokanen, Matti Mikkola, Michael Monroe, Mikael Gabriel, Mikko Harju, Mikko Kaakkuriniemi, Mikko Kosonen, Minna Koivisto, Mira Luoti, Nelli Matula, Olavi Uusivirta, Oliver, OP Beats, Osmo Ikonen, Paleface, Pasi ja Anssi, Pauli Hanhiniemi, Pete Parkkonen, Pikku G, Portion Boys, Rafael Elivuo, Redrama, Reino Nordin, Ressu Redford, Riku Rajamaa, Risto Asikainen, Risto Niinikoski, Risto Rikala, Roope Salminen, Rzy, Saara Aalto, Sakke Aalto, Sami Yaffa, Sami Kuoppamäki, Sami Osala, Sampo Haapaniemi, Samu Haber, Samuli Edelmann, SANNI, Sara Siipola, Seksikäs-Suklaa, Sini Yasemin, Skywalk, Stig, Suvi Teräsniska, Svante Forsbäck, Teleks, Tero Palo, Tero Sundell, Tero Vesterinen, Thomas Rönnholm, Tido, Timo Kiiskinen, Timo Kämäräinen, Timo Lassy, Tippa, Titta, Tomi Saario, Tommi Läntinen, Toni Kulku, Toni Wirtanen, Tuukka Tuunanen, Tuure Boelius, Tuure Kilpeläinen, Uniikki, Vesala, Vesta, VilleGalle, Vilma Alina, Waltteri Torikka, Younghearted



Videotiimi: Ohjaaja Ville Juurikkala, leikkaaja Joel Korhonen, Rasmus Paavola



Hashtag: #uudenedessä



Jakelu: Warner Music Finland