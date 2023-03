Kaiku-radiomainoskilpailu: vuoden paras radiomainos on Seiskan Sananen viikonvaihteeksi – Hesburger vuoden radiomainostaja

Tämän vuoden Kaiku-kilpailuun ilmoitettiin yhteensä 139 radiomainosta, joista markkinoinnin, mainonnan ja viestinnän ammattilaisista koostuva tuomaristo valitsi kahdeksan eri kategorian voittajat. Palkinnot jaettiin myös Vuoden radiomainostajalle, Vuoden ääninäyttelijälle, Vuoden tuotantoyhtiölle, Vuoden mainostoimistolle sekä Vuoden mediatoimistolle. Seela Sella ja Juha Hyppönen saivat elämäntyöpalkinnot pitkäaikaisesta työstään radiomainonnan hyväksi.

”Tämän vuoden Kaiku-kisaan lähetettyjen töiden taso vaihteli melkoisesti, joten joukosta erottui selkeä parhaimmisto, joissa korostuivat insight, hieno käsikirjoitus ja laadukas tuotanto. Mielenkiintoisen ja värikkään keskustelun jälkeen tuomaristo olikin ilahduttavan yksimielinen voittajista”, tuomariston puheenjohtaja, Folk Finlandin toimitusjohtaja, Pia Dahlman sanoo. ”Grand Prixin voittanut Seiskan spotti oli kaikessa yksinkertaisuudessaan nerokas. Onko mitään vetoavampaa kuin brändi, joka uskaltaa nauraa itselleen? Ja tekee sen vielä niin, että kaikkia muitakin naurattaa. Varsinkin tänä aikana, kun me kaikki kaipaamme jotain, joka saa hymyn huulille.”

Seiskan Grand Prix -voittajamainos vakuutti koko Kaiku-tuomariston, jonka voittajaperusteluissa luki: ”Kukaan tuomariston jäsenistä ei tunnusta olevansa kohderyhmää. Pois se meistä! Voittajatyö onnistui silti uiskentelemaan jokaisen raatilaisen sydämeen kuin ökylohi konsanaan. Tämän vuoden Grand Prix -kampanja pystyi tekemään maan tunnetuimmasta ennakkoluulomediasta sivistyksellisesti ja kultivoidusti, jopa ylevästi hauskaa mainontaa. Oivaltava ja hauska työ muuttaa mielikuvaa ja matematiikkaa: nimittäin ennen seiska oli seiska, nykyään seiska on kymppi.”

Vuoden radiomainostaja on Hesburger!

KaikuGaalassa palkittiin myös koko vuoden paras radiomainostajataho. Tänä vuonna tämän kunnian sai Hesburger ansiokkaasta audion hyödyntämisestä koko vuoden aikana. Hesburger on tehnyt radiomainontaa säännöllisesti jo vuosien ajan.

”Hesburgerin uusien tuotteiden tullessa myyntiin meille on äärimmäisen tärkeää tavoittaa mahdollisimman iso määrä ihmisiä välittömästi ja kustannustehokkaasti. Radio on osoittautunut meille toimivaksi massamediaksi”, kommentoi markkinointipäällikkö Pauliina Fredriksson. ”Radiossa viritämme ajatuksen päivän hampurilaisesta jo aamutuimaan, toistamme viestin ennen lounastaukoa ja muistutamme herkuistamme uudelleen vielä ennen kuin iltanälkä alkaa kurnia vatsan pohjassa. Tarkkaan mietityllä äänimaailmalla herätämme kuulijassa hampurilaisen kaipuun niin, että ruoan tuoksun voi melkein aistia.”

Kaiku-kilpailun voittajat:



Grand Prix:

Seiska – Sananen viikonvaihteeksi (Ivalo Creative, Ivalo Visions)



Tuotteet-kategorian voittaja:

Seiska: Sananen viikonvaihteeksi (Ivalo Creative, Ivalo Visions)



Palvelut-kategorian voittaja:

K-Auto: K-Lataus – Täälläkin on yksi (Wörks, Miracle Sound, ToinenPHD)



Yhteiskunnallinen-kategorian voittaja:

Veikkaus: Maailma tarvitsee enemmän pukukoppihenkeä -sarja (Miltton, El Camino Helsinki ja Zebra, Dagmar)



Musa / jingle-kategorian voittaja:

Huippukiva.fi: Kohti huippua (immersive) (Bauer Media)



Yrityskuva-kategorian voittaja:

Varuste.net: Parempia valintoja (Superson, Miracle Sound, OMD Finland)



Teho-kategorian voittaja:

Bauer Media: Puuttuva pala: Audio Branding (Bauer Media, Wörks)



Kaiku-taulu, paikallinen:

HSL: "Mitta täynnä" (Sherpa, Toast, Dagmar)



Kaiku-taulu, yritysvastuu

K-Ruoka: Vinkit valintoihin -sisältökokonaisuus (Kesko, Nanoverse)



Kunniamaininta:

Radio Rock: Energiasäästövinkit (Nelonen Media)



Vuoden radiomainostaja:

Hesburger



Vuoden mainostoimisto:

Ivalo Creative



Vuoden tuotantoyhtiö:

Miracle Sound



Vuoden mediatoimisto:

ToinenPHD



Vuoden ääninäyttelijä:

Ella Pyhältö



Kultainen mikki -elämäntyöpalkinto:

Seela Sella

Juha Hyppönen



Kaiku-kilpailun tuomaristo:



Päätuomari:

Pia Dahlman, Toimitusjohtaja, Folk Finland



Tuotteet, palvelut:

Sanna Kolamo, Strategiajohtaja, A-lehdet Oy

Paul Merisalu, Creative, Bob the Robot

Pertti Pällijeff, Toimitusjohtaja, RYHMÄ Creative Agency



Yhteiskunnallinen, yrityskuva:

Tommy Mäkinen, Head of strategy and branded content, Nitro

Outi Rekola, Radiomainosmyynnin ammattilainen

Annu Terho, Creative Director, SEK

Elina Uotila, Viestintäasiantuntija, Traficom



Musa/jingle, paikallinen:

Lauri Domnick, Head of Audio Branding, Bauer Media

Otto Kilpiö, Copywriter, TBWA\Helsinki

Lilli Loiri, Creative Lead, hasan & partners

Jaakko Heikura, Äänituottaja, Humina



Teho:

Pia Dahlman, Toimitusjohtaja, Folk Finland

Sanna Kolamo, Strategiajohtaja, A-lehdet Oy

Outi Rekola, Head of Client Manager Team, MTV



Yritysvastuu:

Minna Cousins, Liiketoimintajohtaja, Vaasan

Katja Luotola, Head of People and Communications, Postnord



Kaiku-kilpailu:

Kaiku-kilpailun tavoitteena on kehittää suomalaisen äänimainonnan tasoa, kohottaa tekijöiden ammattitaitoa sekä lisätä suomalaisen äänimainonnan arvostusta. Kilpailuun sai ilmoittaa töitä, jotka on ensiesitetty vähintään yhdellä kotimaisella radiokanavalla 15.11.2022 – 31.12.2022. Kaikussa arvioidaan kategoriasta riippuen mainoksen luovaa ideaa, käsikirjoitusta, kokonaistuotantoa tai vastuullisuutta ja tehokkuutta.



Lisää tietoa ja voittajien kuuntelulinkit löytyvät osoitteesta: https://kaikukilpailu.fi