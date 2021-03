Kaiku-radiomainoskilpailun Grand Prix -työssä synnytään uudelleen – Pohjola Vakuutuksen Markku ja Johannes voittoon

Vuosittaisen radiomainoskilpailu Kaikun voittajat palkittiin tänään virtuaalisessa KaikuGaalassa. RadioMedia ry:n järjestämässä kilpailussa kruunattiin koronavuoden parhaat radiomainokset kahdeksassa kategoriassa sekä valittiin vuoden toimistot. Kilpailun Grand Prix -palkinto jaettiin Pohjola Vakuutuksen Markku ja Johannes -mainossarjalle.

Suomen suurin radiomainoskilpailu Kaiku huipentui tänään KaikuGaalan palkintojenjakoon. Virtuaalitapahtumana järjestetyssä KaikuGaalassa esiintyi myös australialainen audioalan tutkija Adrian North, joka kertoi yleisölle musiikin vaikutuksesta markkinointiin ja kulutukseen. Palkinnot jaettiin perinteisten kategorioiden lisäksi nyt myös uudessa Yritysvastuu-kategoriassa.

”Kaiku-kilpailun voittajatyöt henkivät tänä vuonna paitsi poikkeusvuoden tunnelmaa, myös radion monipuolisuutta ja ääniammattilaisten luovuutta”, kommentoi kilpailun päätuomari Katariina Uljas-Ahl, Chief Business Officer / Digital, Dagmar ja jatkaa: “Kuulimme Kaiku-kilpailussa jälleen kerran monenlaisia luovia toteutuksia, hersyvää huumoria, merkityksellistä dialogia ja tarttuvia korvamatoja. Grand Prix -voittaja, Pohjola Vakuutuksen Markku ja Johannes, toi piristävän tuulahduksen toimialan mainontaan kertomalla vakavasta asiasta nauruhermoja kutkuttavalla tavalla.”

Kaiku-kilpailun voittajat:



Tuotteet: Lidlin Satukausi - LIDL

Palvelut: Lounas, jolla lähtee nälkä ja janokin - Kotipizza

Yhteiskunnallinen: Yksinäisyys ei ole kaikille poikkeustila - HelsinkiMissio

Musa & jingle: Puuilo, Morjensta pöytään - Puuilo

Tsempparipalkinto musa&jingle -kategoriassa: DNA Brand Music - DNA

Paikallinen: Sehän nähdään! - HIFK

Yrityskuva: Markku ja Johannes syntyvät uudelleen - Pohjola Vakuutus

Teho: Edenred Delicard - Edenred

Yritysvastuu: Vapaan lehmän haastattelu - Juustoportti

Grand Prix: Markku ja Johannes syntyvät uudelleen - Pohjola Vakuutus

Vuoden tuotantoyhtiö: Miracle Sound

Vuoden mainostoimisto: Folk Finland

Vuoden mediatoimisto: NØRR3

Vuoden radiomainostaja: Verman

Kultainen Mikki: Rinna Paatso

Vuoden 2020 Kaiku-radiomainoskilpailun tuomaristo:

Päätuomari: Katariina Uljas-Ahl, Chief Business Officer / Digital, Dagmar

Henna Aapola, Senior Creative, Wörks

Kimmo Tupala, Director, Marketing & Communications, Suomen UNICEF

Sanna Kaartinaho, Head of Client Group, SEK

Jari Härkönen, Production Manager, Bauer Media

Leena Komulainen, Executive Director, IVALO Creative Agency

Roberto Rodriguez, tuottaja, Yle

Erno Reinikainen, Creative Director and Partner, TBWA\Helsinki

Kimmo Saarelainen, äänituottaja, Nelonen Media

Mikael Nemeschansky, Creative Director, hasan & partners

Heidi Jungar, Insight, Brand and Content Director, Kesko

Jarkko Vepsäläinen, Vice President, Creative, Avidly

Anne Larilahti, vastuullisuusjohtaja, Finnair / hallituksen puheenjohtaja, FIBS

Arto Sivonen, Creative Director & Partner, Måndag

Lisää tietoa ja voittajatöiden kuuntelulinkit löytyvät osoitteesta https://kaikukilpailu.fi.

Tietoa RadioMediasta:

RadioMedia on kaupallisten radioiden kattojärjestö, johon kuuluvat lähes kaikki suomalaiset kaupalliset radioasemat. RadioMedia vastaa radiotoimialan edunvalvonnasta, tutkimus- ja tietopalveluista, koulutuksesta sekä markkinoinnista. RadioMedia järjestää alan tärkeimmät kilpailut ja tapahtumat, kuten RadioGaalan ja Kaiku-radiomainoskilpailun. Kaupallisia radiokanavia kuuntelee viikoittain 3,7 miljoonaa suomalaista.

