Kainuun ELY-keskuksen perusteltu päätelmä Varsavaaran tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Varsavaaran alueelle suunnitteilla olevan tuulivoimapuiston voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealue sijaitsee Paltamon kunnan alueella Ristijärven ja Puolangan kuntien rajalla. Hankealueen pinta-ala on noin 35 km².

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu kolmea vaihtoehtoa:

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 21 tuulivoimalaa.

Vaihtoehto VE2: Paltamon kunnan Varsavaaran alueelle rakennetaan 7 tuulivoimalaa.

Tuulivoimala-alueen liittäminen valtakunnan verkkoon tapahtuu joko hankealueelle rakennettavalla sähköasemalla (SVE1) tai hankealueesta 10 km itään Uvan kohdalla, (SVE2). SVE2 hankealueelta rakennetaan 110 kV linjaus Fingridin olemassa olevan 220 kV:n voimajohtokäytävän pohjoispuolelle.

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen esittää perustellun johtopäätöksen hankkeen merkittävimmistä ympäristövaikutuksista. Päätelmä tehdään hanketoimijan teettämän selostuksen, sen sisältämien liitteiden sekä näistä saatujen lausuntojen ja mielipiteiden pohjalta. Päätelmän tekoon osallistuu useampia ELY-keskuksen asiantuntijoita.

Varsavaaran hankkeen YVA-selostus on ollut nähtävillä vuodenvaihteessa ja siitä jätettiin 21 lausuntoa ja 12 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä kommentoitiin erityisesti hankkeen yhteisvaikutuksia alueelle suunniteltavien muiden tuulivoimala-alueiden kanssa, maisemavaikutuksia, muita viihtyvyyteen vaikuttavia seikkoja sekä luontoselvitysten riittävyyttä.

Yhteysviranomainen toteaa, että Varsavaaran YVA-selostuksessa on esitetty riittävissä määrin hankkeen todennäköisimmät ympäristövaikutukset. Vaihtoehdoista VE1:llä on merkittävämmät ympäristövaikutukset kuin pienemmän voimalamäärän vaihtoehdolla VE2. Selostuksen mukaan merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat maisemaan ja kulttuuriympäristöön lähivaikutusalueella, muinaisjäännöksiin, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Selostuksessa on esitetty myös vaikutusten lieventämiskeinoja.

Yhteysviranomainen on samaa mieltä selostuksessa esitetystä keinosta lieventää hankkeen merkittäviä maisemavaikutuksia vähentämällä voimaloiden määrää sekä laskemalla niiden napakorkeutta. Jatkosuunnittelussa yhteysviranomainen pyytää tarkentamaan hankkeen vaikutuksia pintavesiin, linnustoon sekä tiettyihin luontodirektiivin liitteen IV A mukaisiin lajeihin. Yhteysviranomainen korostaa, että suunnittelun edetessä täytyy olla ajan tasalla muiden tv-hankkeiden etenemisestä ja muodostuvista yhteisvaikutuksista sekä tehdä yhteistyötä viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa vaikutusten lieventämiseksi. Seudullisesti merkittävän tuulivoimahankkeen yleiskaavoituksessa täytyy huomioida voimassa olevan maakuntakaavan ohjausvaikutus.