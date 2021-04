Kainuun ELY-keskus: Paltamon biojalostamon maamassojen läjityshanke toteuttamiskelpoinen

Jaa

Kainuun ELY-keskus katsoo, että Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysaluehanke on ympäristövaikutusten puolesta toteuttamiskelpoinen.

Maamassojen läjitysalueen ympäristövaikutusten arvioinnissa Kainuun ELY-keskus pitää hankkeen merkittävimpänä vaikutuksena liikennevaikutuksia. Maamassojen kuljettaminen muualle käsiteltäväksi lisäisi merkittävästi liikenteen määrää ja siitä aiheutuvaa melua, jos läjitysaluetta ei toteuteta biojalostamon yhteyteen. Ympäristöhaittojen minimoinnin, yhdyskuntarakenteen tiiveyden ja ekotehokkuuden kannalta on hyvä ratkaisu sijoittaa maamassojen läjitysalue teollisuusalueen välittömään läheisyyteen.

KaiCell Fibers Oy:n hankkeen suunnittelema maamassojen läjitysalue sijoittuisi Paltamon biojalostamon yhteyteen Kylänpuron teollisuusalueelle kunnan keskustaajaman itäpuolelle. Maamassojen läjitysalue on tarkoitus toteuttaa varsinaisen biojalostamoalueen luoteispuolelle. Läjitysalueelle on tarkoitus sijoittaa biojalostamon rakentamisen vuoksi poistettavia pintamaita. Alueen eteläpuolella sijaitsee valtatie 22 (Kajaanintie) sekä Oulu-Kontiomäki -junarata.

Kainuun ELY-keskus on hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen yhteysviranomainen. ELY-keskus on antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA) annetun lain 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysaluetta koskevasta YVA-hankkeesta.

Perustellussa päätelmässä ELY-keskus toteaa, että läjitysaluehanke on toteuttamiskelpoinen, kunhan ELY-keskuksen perustellussa päätelmässä esitetyt tarkennukset ja muut huomiot sekä arviointiselostuksessa esitetyt haittojen lieventämiskeinot otetaan huomioon.

Varsinaisen biojalostamon ympäristövaikutusten arviointi on tehty aiemmin ja se on päättynyt loppuvuodesta 2018. Paltamon biojalostamolle on myönnetty ympäristölupa heinäkuussa 2020, mutta lupa ei ole lainvoimainen siitä tehtyjen valitusten vuoksi. Läjitysalueelle on vielä haettava erillinen ympäristölupa.