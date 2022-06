Kajaanin Löytösuon tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma käynnistynyt (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Vastine mielipidekirjoitukseen: Kipsikäsittely on osa vesistöjen rehevöitymisongelman ratkaisua 9.6.2022 16:13:42 EEST | Ilmoitus

Taustatiedoksi, mielipiteet: Seppo Lohtaja on kirjoittanut peltojen kipsikäsittelyyn liittyen mm. Länsi-Suomi (23.5.2022), Etelä-Suomen Sanomat (25.5.2022), Turun Sanomat (31.5.2022), Ilkka Pohjalainen (31.5.2022). --- Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastine mielipidekirjoituksiin: Kipsikäsittely on osa vesistöjen rehevöitymisongelman ratkaisua Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima Kipsi-hanke on tarjonnut Saaristomeren valuma-alueen viljelijöille peltolohkojen käsittelyä maanparannuskipsillä maksuttomana palveluna vuodesta 2020. Ennen hanketta kipsikäsittelyyn liittyvää tutkimusta ja selvityksiä on tehty yli kymmenen vuoden ajan, ja esimerkiksi SAVE- ja SAVE II -hankkeiden tuloksia on hyödynnetty laajasti Kipsi-hankkeen suunnittelussa. Kipsihaku on jälleen avattu ja se laajentui tänä keväänä koko Suomen rannikkoalueelle. Tutkimusten mukaan kipsikäsiteltyjen peltojen fosforin, orgaanisen hiilen ja kiintoaineksen valumat pienenevät noin 50 prosentilla viiden vuoden ajan. Kipsi ja mu