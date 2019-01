Kaksosten päivänä 2.2.2019 monikkoperhe kiittää

Suomen Monikkoperheet ry:n keskeiset tiedotuskanavat päivään liittyen:

Facebook-sivut Valtakunnallinen Kaksosten päivä ja Suomen Monikkoperheet ry

Instagram-tili Monikkoperheet

Twitter-tili Suomen Monikkoperheet ry.

Suomen Monikkoperheet ry

Suomen Monikkoperheet ry on Suomessa toimivien alueellisten monikkoperheyhdistysten valtakunnallinen kattojärjestö. Järjestö on perustettu vuonna 1995. Toiminnan päätavoitteita ovat kaksos-, kolmos- ja nelosperheistä kertovan tiedon jakaminen, edunvalvonta ja vertaistuki. Järjestön päärahoittaja on Stea / Veikkaus. Suomessa toimii tällä hetkellä vapaaehtoisvoimin 17 alueellista monikkoperheyhdistystä, jotka järjestävät tapahtumia ja toimintaa jäsenistölleen omalla toimialueellaan.

Monikkoperheet

Monikkoperheellä tarkoitetaan perhettä, johon syntyy kerralla kaksi tai sitä useampi lapsi. Suomessa syntyy vuosittain kaksoset noin 750 perheeseen ja kolmoset noin 5-10 perheeseen. Nelosia syntyy harvoin. Kaksosista kolmasosa on perimältään identtisiä.

Kaksosten päivä

Valtakunnallista Kaksosten päivää on vietetty vuodesta 2010 alkaen, jolloin Suomen Monikkoperheet ry lanseerasi 2.2. päivän Kaksosten päiväksi juhlavuotensa kunniaksi. Nimestään huolimatta Kaksosten päivänä juhlitaan myös muita monikkoperheitä (kolmos- ja nelosperheet).

Kolmosten päivä

3.3 päivä on Suomen Kolmosperheet ry:n lanseeraama kolmosten oma päivä.