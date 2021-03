Kannettava älykaiutin Sonos Roam mahdollistaa vaikuttavan Sonos-kokemuksen missä tahansa

Sonosin älykkäin ja monipuolisin kaiutin uhmaa pienen kokonsa vuoksi kaikkia odotuksia äänentoiston osalta. Sonos Roamissa yhdistyvät harkittu muotoilu, helppokäyttöisyys, uudet innovaatiot ja kestävyys. Älykaiutin tulee myyntiin 20. huhtikuuta.

Äänielämysbrändi Sonosin uutuus, alle puolen kilon painoinen Sonos Roam mahdollistaa laadukkaan äänentoiston missä tahansa. Kotona kaiutin on mahdollista liittää WiFi-yhteyden avulla muuhun Sonos-järjestelmään, ja se vaihtaa automaattisesti Bluetoothiin kaikkialla muualla. Vaivaton asennus ja hallinta sekä uudet älykkäät ominaisuudet tekevät musiikin nauttimisesta helppoa.

"Sonos Roam on kaikkien aikojen älykkäin, monipuolisin ja edullisin kaiuttimemme. Se tarjoaa myös miljoonille uusille asiakkaille mahdollisuuden aloittaa järjestelmämme käyttäminen", kertoo Sonosin toimitusjohtaja Patrick Spence.

179 euron hintainen Sonos Roam tulee myyntiin 20. huhtikuuta. Ennakkotilauksen voi tehdä sonos.com-sivustolla jo nyt.

Tällainen on Sonos Roam

“Sonos Roamin korkealaatuinen muotoilu on tasapainoinen sekoitus ajatonta estetiikkaa, käytettävyyttä ja kestävyyttä. Sen kolmikulmainen ja pehmennetty profiili tekee siitä helposti mukana kannettavan ja se sulautuu erinomaisesti kodin sisustukseen. Sonos Roam on kaiutin, jonka haluat ottaa mukaasi kaikkialle ja jonka kuuntelemista haluat jatkaa myös palattuasi kotiin”, kertoo Sonos Roamin muotoilusta tiiminsä kanssa vastannut, Industrial Design Senior Manager Aki Laine.

Sonos Roam toimii WiFi-yhteydellä yhdessä kodin muun Sonos-järjestelmän kanssa ja Bluetoothilla kaikkialla muualla, mikä tekee suoratoistosta saumatonta. Roamin kautta Bluetooth-suoratoistoa on mahdollista hyödyntää myös muihin järjestelmän kaiuttimiin, kun ne ryhmittää Roamin kanssa Sonos-sovelluksella. Uuden Sound Swap -toiminnon avulla käyttäjä voi siirtää äänen helposti Sonos-kaiuttimesta toiseen pitämällä toisto-/taukopainiketta pohjassa. Roam toimii yli sadan suoratoistopalvelun kanssa, ja sitä on helppo hallita Sonos-sovelluksella, Apple AirPlay 2:lla tai suoraan musiikin suoratoistopalveluiden kautta.

Musiikki- ja elokuva-alan huippuammattilaiset ovat kaikkien Sonos-tuotteiden tavoin virittäneet myös Roamin niin, että ääni kuulostaa juuri siltä kuin sen on tarkoituskin. Huolellisesti suunniteltu akustinen muotoilu tuottaa täyteläisen ja yksityiskohtaisen äänen, johon on totuttu vain suuremmilla kaiuttimilla. Automaattinen Trueplay-viritysteknologia toimii sekä WiFi-yhteydellä että Bluetoothilla varmistaen, että Roam on aina viritetty antamaan paras mahdollinen kuuntelukokemus erilaisissa ympäristössä.

Sonos Roam mahdollistaa jopa 10 tuntia yhtäjaksoista toistoa yhdellä latauksella ja 10 päivän akunkeston virransäästötilassa. Sen voi ladata mukana tulevalla USB-C-kaapelilla, millä tahansa langattomalla Qi-laturilla tai erikseen myytävällä Sonosin langattomalla laturilla. Pieni Roam mahtuu helposti laukkuun ja kodin ahtaimpiinkin tiloihin, sillä sen voi asettaa vaaka- tai pystyasentoon. Kaiutin on pölytiivis sekä täysin vedenpitävä, sillä se on testattu tiukan IP67-luokituksen mukaisesti. Silikoniset kumitulpat ja fyysiset painikkeet suojaavat laitetta putoamisilta ja kolhuilta.

Lisätiedot:

Sonos Roam on Sonos-tuoteperheen uusin lisäys. Se on ostettavissa 20. huhtikuuta alkaen 179 euron hintaan osoitteesta sonos.com sekä Sonos-jälleenmyyjiltä. Ennakkotilauksen voi tehdä sonos.com-sivustolla jo nyt. Värivaihtoehdot ovat Shadow Black ja Lunar White.

Roamin pakkauksen hiilijalanjälki on pieni, sillä se on valmistettu sataprosenttisesti kestävästi tuotetusta paperista ja käytettyjen musteiden määrä on minimoitu. Se ei myöskään sisällä kertakäyttöisiä muoveja.

Tutustu tuotteeseen tarkemmin ja katso tallenne Sonos Roamin lanseeraustilaisuudesta. Tilaisuudessa puhuvat Sonosin toimitusjohtaja Patrick Spence, Industrial Design Senior Manager Aki Laine, Principal Product Manager Sara Morris sekä Sound Experience Leader Giles Martin.



Sonos (Nasdaq: SONO) on yksi maailman johtavista äänielämysbrändeistä. Sonos – langattoman monihuoneäänentoiston keksijä – tuottaa innovaatioita, jotka auttavat maailmaa kuuntelemaan paremmin. Se mahdollistaa ihmisille pääsyn heidän lempisisältöihinsä ja antaa heidän hallita niitä haluamallaan tavalla sijainnista riippumatta. Sonos tunnetaan vertaansa vailla olevasta äänielämyksestä, hienostuneesta muotoilusta, käytön helppoudesta, avoimesta alustasta sekä siitä, että se tuo audiosisältöjen koko kirjon kaikkien saataville. Sonosin pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, Kalifornian Santa Barbarassa. Lisätietoja: www.sonos.com.