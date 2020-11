”Kansa on puhunut” − Omakotiliiton kansalaisaloite sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi keräsi 50 000 nimeä

Omakotiliiton laajaa suosiota saanut kansalaisaloite sähkön siirtohintojen kuriin laittamiseksi keräsi 50 000 allekirjoitusta.

Omakotiliiton lokakuussa käynnistämä kansalaisaloite sähkön siirtohintojen hillitsemiseksi on päässyt maaliin ja kerännyt 50 000 allekirjoitusta. Nopeasti suosiota kerännyt aloite on saanut runsaasti huomiota mediassa ja sitä on jaettu ahkerasti sosiaalisessa mediassa.

”Kansa on puhunut, ja katse kääntyy nyt eduskuntaan. Kyseessä on valmis lakialoite, jota ovat olleet valmistelemassa useat asiantuntijat ja jonka eduskunta voi hyväksyä sellaisenaan”, sanoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Janne Tähtikunnas.

Varsinkin hallituspuolueiden kannattajilla on uskoa, että kansalaisaloite vaikuttaa eduskunnan päätökseen.

Omakotiliiton Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan sosiaalidemokraattien kannattajista 58 %, keskustan kannattajista 54 % ja vasemmistoliiton kannattajista 59 % uskoo, että kansalaisaloite menestyy eduskunnassa ja sähkönsiirtoja koskeva lainsäädäntö muuttuu. Myös oppositiopuolue kokoomuksen kannattajista 56% uskoo aloitteen vaikuttavan päätöksiin.

Kansalaisaloite toimitetaan eteenpäin 14.12, joten vielä ehdit kannattaa aloitetta halutessasi siihen asti.