Kansainvälinen jalkapallokonferenssi Jyväskylässä: vastuullista ja tutkittua tietoa jalkapallosta

Nordic Football Conferencessa lajiin sukelletaan pintaa syvemmälle. Tapahtuma tarjoaa kiinnostavia puheenvuoroja ja monipuolisia tutkimusnäkökulmia, kun jalkapallon parissa työskentelevät, lajin tutkijat ja tutkimuksesta kiinnostuneet pääsevät kuulemaan ja jakamaan parhaita käytänteitä. Ilmoittautuminen konferenssiin on alkanut konferenssin nettisivuilla.

– Konferenssi on erinomainen verkostoitumismahdollisuus. Tapahtuma tuo yhteen lajin tutkijoita, valmentajia ja muita ammattilaisia, opiskelijoita, mediaa sekä sidosryhmiä, kertoo konferenssin puheenjohtaja, työelämäprofessori Mihaly Szerovay.

Nordic Football Conferencen ohjelma rakennetaan kolmen, tutkittuun tietoon ja vastuullisuuteen perustuvan teeman ympärille:

valmennus ja pelaajien kehittyminen

jalkapallokulttuurin ajankohtaiset kysymykset

jalkapallon globaalit käytänteet.

Konferenssin pääpuhujat käsittelevät näitä konferenssin teemoja. Portugalin menestyksekkään futsalmaajoukkueen fysiologi, apulaisprofessori Bruno Travassos (University of Beira Interior) kertoo puheenvuorossaan, miten jalkapallo- ja futsalvalmentajien tulisi kehittää harjoituksia, jotta pelaajien toimintaa voidaan parantaa harjoittelusta kilpailuun.

Apulaisprofessori Bente Skogvang (Inland Norway University of Applied Sciences) keskittyy puheenvuorossaan naisten jalkapallon kehityslinjoihin Pohjoismaissa 1980-luvusta aina tämä kesän naisten jalkapallon EM-kilpailuihin asti. Skogvang kertoo myös pioneerisesta erotuomarin urastaan, joka huipentui 1996 olympiafinaaliin Atlantassa.

Jalkapallon historia on osa modernisaation historiaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Vanhempi yliopistonlehtori Arto Nevala (Itä-Suomen yliopisto) tarkastelee, miten jalkapallon muutokset pelinä ja yhteiskunnallisena ilmiönä kiinnittyvät laajempiin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin kehityslinjoihin 1800-luvun jälkipuoliskolta 2020-luvulle.

Erikoisvieraana konferenssissa on urheilutoimittaja ja kirjailija Jonathan Wilson, joka on kirjoittanut 11 teosta jalkapallosta. Näistä tunnetuin kirja on Pelien peli: Jalkapallon taktiikan historia.

Nordic Football Conferencen yhteistyökumppaneita ovat Jyväskylän kaupunki, Firstbeat Technologies, Semma, Keski-Suomen liitto ja VK-kustannus.

Konferenssia ennakoi 10.5. järjestettävä Sport Meets Business -tapahtuma

Konferenssia ennen järjestettävä Sport Meets Business -tapahtuma tuo esille paljon puhutun urheilun ja jalkapallon sosiaalisen vaikuttavuuden, optimaalisen suorituskyvyn ratkaisut sekä vastuullisen jalkapallobisneksen.

Tapahtumassa kuullaan muun muassa Espanjan korkeimman sarjatason La Ligan vaikuttavuustoimenpiteistä osana yhtä maailman suosituinta ja seurattua jalkapalloliigaa. Tapahtuman paneelissa puhuttaa jalkapallon, urheilun ja tapahtumien sosiaalisen vaikuttavuuden konkretisoiminen oikeiden mittarien avulla.

Tapahtumassa esillä on niin optimaalista suorituskykyä kuin urheilubisnekselle pelillisiä ratkaisuja tarjoavia suomalaisia kasvuyrityksiä. Bisneskärjellä järjestettävässä tapahtumassa kohtaavat niin yritykset, sijoittajat sekä urheilun ja jalkapallon sidosryhmät.

Sport Meets Business -tapahtuman kumppani on Firstbeat. Tapahtuman järjestää Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö Business Jyväskylä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Katso tapahtuman ohjelma täältä.

Lisätietoja:

Konferenssin verkkosivut

Konferenssin puheenjohtaja, työelämäprofessori Mihaly Szerovay, nordicfootball2022(at)jyu.fi, +358 503515445

Sport Meets Business -tapahtuman verkkosivut

Nina Rautiainen, projektipäällikkö Hippos & HHub innovaatiot ja kasvuliiketoiminta

Business Jyväskylä, Jyväskylän kaupunki, +358 50 4137 028, nina.rautiainen(at)jyvaskyla.fi