Kansainväliset laskennallisen kardiologian asiantuntijat kokoontuvat Tampereella

Tampereelle saapuu lähes 350 kansainvälistä laskennallisen kardiologian huippuasiantuntijaa. Lisäksi noin 100 osallistujaa osallistuu verkon välityksellä.

Tampereen Computing in Cardiology -kokous on ensimmäinen COVID-pandemian jälkeinen kokous, jossa suurin osa osallistujista on oikeasti paikan päällä. Edelliset kaksi kokousta, jotka järjestettiin Tsekissä ja Italiassa, pidettiin pääosin verkossa.



Kokouksen osana on perinteisesti Sunnuntaisymposium, jonka ohjelman paikalliset järjestäjät koostavat.Tänä vuonna ohjelma luo katsauksen laajaan tamperelaiseen kardiologiseen tutkimukseen, joka kattaa kantasolututkimuksen, sydänsolujen laskennallisen mallinnuksen ja AI-pohjaisen (tekoäly) diagnostiikan kehittämisen sekä sydäntautien prevention kehittämisen.Yhteisenä teemana näissä kaikissa on personoidun diagnostiikan ja hoidon kehittäminen sydäntauteihin.

Symposium järjestetään Tampereen yliopiston keskuskampuksella 4.9.