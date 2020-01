Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien hakijamäärä kasvoi Oulun yliopistossa

Yhteensä 2314 hakijaa jätti hakemuksensa Oulun yliopiston kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin keskiviikkona 22.1.2020 päättyneessä kevään ensimmäisessä yhteishaussa. Hakijamäärä kasvoi noin 24 prosenttia viime vuodesta (2019: 1870). Hakijoita oli yhteensä yli sadasta maasta ympäri maailmaa.

Haussa oli mukana 17 kaksivuotista maisteriohjelmaa ja yksi kandidaattiopinnoista alkava viisivuotinen ohjelma. Maisteriohjelmiin oli yhteensä 2214 hakijaa. Intercultural Teacher Education -kandiohjelmaan oli 100 hakijaa. Hakija on voinut hakea yhteensä kuuteen koulutukseen eri korkeakouluissa. Oulun yliopiston kansainvälisissä ohjelmissa on yhteensä 375 aloituspaikkaa syksyllä 2020.

Suosituimmat ohjelmat olivat Computer Science and Engineering (398 hakemusta), International Business Management (339 hakemusta) sekä Wireless Communications Engineering (266 hakemusta). Eniten kasvua oli seuraavissa ohjelmissa: Architecture (51 %), Wireless Communications Engineering (41 %) ja Software, Systems and Services Development in the Global Environment (41 %).

”Suomi ja suomalainen korkeakoulutus houkuttelevat kansainvälisiä hakijoita. Tavoitteenamme on ollut saavuttaa ohjelmiimme motivoituneita ja kuhunkin ohjelmaan sopivimpia opiskelijoita kohdennetulla markkinoinnilla. Oulun yliopiston kansainvälinen tunnettuus ICT-alan tutkimuksessa ja markkinointipanostukset näkyvät iloksemme hakijamäärissä”, sanoo viestintä- ja markkinointijohtaja Marja Jokinen.

Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto ja Åbo Akademi osallistuivat ensimmäisinä yliopistoina kansainvälisen koulutuksen yhteishakuun 8.–22.1.2020.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että uusimuotoisesta lyhyestä hakuajasta huolimatta saimme edellisvuotta runsaammin hakemuksia. Jatkuva kehitystyö hakijakokemuksen parantamiseksi tuo tulosta”, toteaa opiskelijavalintapalveluiden kehittämispäällikkö Anne Talvio.

Eniten hakijoita oli aikaisempien vuosien tapaan Pakistanista. Seuraavaksi eniten hakijoita oli Bangladeshista ja Intiasta. EU- ja ETA-maista tulevien hakijoiden osuus kasvoi viime vuodesta ja oli noin 14,2 prosenttia. Tilastot tarkentuvat myöhemmin keväällä.

Opiskelijavalinnat kansainvälisen ohjelmien haun osalta julkaistaan maaliskuun alussa, minkä jälkeen valituksi tulleet ilmoittavat, ottavatko opiskelupaikan vastaan. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat lukuvuosimaksun opinnoistaan. Oulun yliopiston apurahaohjelmasta on mahdollista hakea osan (50–75%) lukuvuosimaksusta kattavaa stipendiä.

Suomenkielisiin kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haetaan yhteishaussa 18.3.–1.4.2020.

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Anne Talvio, anne.talvio@oulu.fi, puhelin 0294 484048