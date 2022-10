Karhu Platina – se parempi lager

Karhu Platina (4,5 %) on Sinebrychoffin luoma uudenlainen ja ensiluokkainen lager, jonka maku on poikkeuksellisen selkeä ja raikas. Sen rapsakan ja janon sammuttavan luonteen salaisuus piilee jäisen viileässä kahden miinusasteen kylmäsuodatuksessa, joka viimeistelee oluen huurteisen virkistäväksi. Karhusta tutun Saazer-humalan lisäksi Karhu Platinassa on käytetty Citra-humalaa.

”Karhu Platina on vastauksemme kysymykseen, miten saadaan parhaasta laadusta vielä parempi. Kuluttajat ovat laatutietoisempia kuin koskaan, ja nimenomaan lager ajaa ns. premium-oluiden kasvua tällä hetkellä. Suomalaisen oluen päivänä Karhu halusi tuoda markkinoille uuden kotimaisen oluen tähän kysyntään. Haluamme, että suomalaisen lagerin arvostus nousisi sen ansaitsemalle tasolle, ja korkealuokkainen tasalaatuisuus on se, minkä me osaamme parhaiten”, Karhu-oluen tuotepäällikkö Elli Karppinen kertoo.

Karhu Platinan pakkauksien ja mainosmateriaalin visuaalisuus on saanut inspiraationsa luonnosta. Kuvioinnissa voi nähdä jäätä, puiden lehtiä – ja ainakin karhun käpälän.

Karhu Platina sopii nautittavaksi viileänä sellaisenaan ja erinomaisen hyvin ruokapöydässä – lagerille ominaiseen tapaan hyvin laaja-alaisesti – salaatista grilliruokiin, etnisistä ruoista kotimaisiin klassikkoruokiin.

Uutuuksien jakelu alkaa maanantaina 3.10. kautta maan. Uutuus on pakattu 0,33 litran sixpack-monipakkauksiin ja 0,5 litran tölkkeihin. Olut soveltuu vegaaneille.

13.10.2022 Pohjoismaiden vanhin panimo, Suomen kolmanneksi vanhin yritys Sinebrychoff täyttää 203 vuotta. Sinebrychoff valmistaa kaikki juomansa hiilineutraalisti 100 % uusiutuvalla energialla.

Tuotetiedot:

Karhu Platina

Olut

Oluttyyli: Lager

Käytetyt humalat: Saazer, Citra

Käytetyt maltaat: Pilsner, Karamelli

Katkerot (EBU): 17

Väri (EBC): 12

Alkoholiprosentti: 4,5 til-%

Ainesosat: vesi, OHRAMALLAS, OHRA, humala.

Ravintosisältö / 100ml: 153 kJ/37 kcal;

hiilihydraatit 2,2 g, joista sokereita 0,5 g;

proteiinia < 0,5 g