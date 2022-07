Karhulupia viime vuotta vähemmän Etelä-Savossa

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella on säädetty Suomessa metsästysvuoden 2022–2023 saaliiksi saatavien karhujen enimmäismääräksi 346 yksilöä. Etelä-Savoon myönnettiin poikkeuslupa 26 karhun metsästämiseen, joka on 19 vähemmän kuin vuonna 2021. Poikkeuslupia suunnattiin Etelä-Savon keski- ja itäosiin, jossa karhukanta on tihein.

Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan kuntien alueiden yhteisluvalle myönnettiin kahdeksan lupaa. Kerimäen ja Savonrannan yhteisluvalla on mahdollista kaataa kaksi karhua. Pinta-alaan suhteutettuna alueilla on edelleen eniten lupia Etelä-Savossa.

Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Mikkelin yhteislupa-alueella on mahdollista kaataa seitsemän otsoa. Määrä pieneni viidellä viime vuodesta. Mäntyharjun, Hirvensalmen ja Pertunmaan seutuja käsittävällä alueella lupamäärä on sama kaksi kuin viime syksynä.

Pieksämäen, Mikkelin, Rautalammin ja Suonenjoen kuntia sisältävälle yhteisluvalle myönnettiin haetusti viisi poikkeuslupaa. Myös Heinäveden yhteislupa sai kaksi karhulupaa hakemuksensa mukaisesti.

Kangasniemen, Toivakan ja Hankasalmen yhteisluvalla ja ensimmäistä kertaa poikkeuslupaa hakeneen Päijät-Hämeen alueilla ei tänä vuonna päästä karhumetsälle. Kangasniemen kielteisen päätöksen perusteena on harva karhukanta. Hartolan, Sysmän ja Heinolan seutukunnalle karhukanta on levittäytynyt viime vuosien aikana. Vuonna 2021 alueelle kirjautui Luonnonvarakeskuksen karhupentuekarttaan ensimmäisen kerran myös pentueita. Suomen riistakeskus katsoi kuitenkin, ettei kannanhoidolliseen säätelyyn ole perusteita. Karhukannan katsotaan vakiintuneen, kun pentueita syntyy joka vuosi.

Luonnonvarakeskus on arvioinut petoyhdyshenkilöiden kirjaamien havaintojen perusteella riistakeskus Etelä-Savon alueen karhukannaksi 250–280 yli vuoden ikäistä karhua. Arvio pieneni noin sadalla yksilöllä edellisvuodesta. Suomessa aikuisia karhuja on vajaa 2 000. Karhun metsästysaika alkaa elokuun 20. päivä ja päättyy lokakuun lopussa. Viime vuonna Etelä-Savon luvilla kaadettiin 35 karhua.