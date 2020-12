KASVATA VAIKUTUSVALTAASI – vahvan vaikuttamisen opas

YRITYSVASTUU 2.0 – Johtamisen uusi normaali 18.12.2020 14:00:42 EET | Kutsu

Miksi vastuullisuus on juuri nyt kaikkien agendalla? Mikä on muuttunut yritysvastuussa viimeisen kolmen vuoden aikana? Mitä uutta organisaatioiden tulee tiedostaa yritysvastuusta, kun maailma muuttuu? Tervetuloa Yritysvastuu 2.0 -kirjan julkistamistilaisuuteen kuulemaan, kun Terhi Koipijärvi ja Sari Kuvaja, kaksi yritysvastuun konkaria kertovat, miksi vastuullisuus juuri nyt on kaikkien yritysten agendalla. Tilaisuudessa kuulet, mitä asioita vastuullisuustyön johtamisessa ja organisoinnissa on syytä ottaa huomioon.