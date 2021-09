Kasvava PR- ja markkinointitoimisto tekee rohkean pelinavauksen – lanseerattava oma biisi kiteyttää toiminnan arvot ja ytimen

Rohkeita ratkaisuja ja alan normien tuulettamista – siellä missä tapahtuu

Primaq pyrkii toiminnassaan aktiiviseen kasvuun ja kehittymiseen. Vain rohkealla heittäytymisellä uusien asioiden kokeiluun, voidaan löytää uudenlaisia menestysreseptejä – niin omaan kuin asiakkaiden liiketoimintaan. Kaiken takana on kuitenkin vahva arvomaailma ja halu toimia vastuullisesti, oli kyseessä sitten taloudellinen, ekologinen tai sosiaalinen kestävyys.

”Haluamme oppia uutta ja tehdä asioita eri tavalla. Haluamme luoda uutta ja uudistaa vanhaa. Oma biisi on monella tapaa riski, eikä meillä ole aavistustakaan mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta seisomme ylpeänä työmme takana, ja olihan tämän kaiken tekeminen todella hauskaa ja ikimuistoista. Ja jos me mietimme kestävyyttä tämän projektin näkökulmasta, lopputulema on ehkäpä se, että lopputulos kestää useammankin kuuntelun ja jää takuulla soimaan päähän!” kertoo Primaq Group Oy:n markkinointivastaava ja osakas Paula Virrankoski.

Yhdessä olemme enemmän – yhteistyö on tiekartta parhaisiin lopputuloksiin

Primaq näkee yhteistyön ja kunkin yksilöllisten vahvuuksien hyödyntämisen avaimena onnistuneisiin lopputulemiin. Myös kappaleen ja musiikkivideon tuotanto on ollut usean yhteistyötahon saavutus.

”Haluammekin kiittää mitä nöyrimmin kaikkia tahoja, jotka ovat osallistuneet tähän projektiin. Kiitos biisin tuotannosta nuori tuottajalupaus Ville Wiio, kiitos sanoitusten nerokkaasta ideoinnista sisällöntuottajamme Nina Varpenius, kiitos heittäytymisestä äänityksiin työntekijöillemme, kiitos ammattitaitoisesta videokuvauksesta Ville (Kaulus) Häyrinen, kiitos videon mielettömästä toteutuksesta TwentyOne Media, kiitos valokuvista ja kopterikuvauksesta Kim Nordström, kiitos kuvausjeesistä Aapo Enqvist, kiitos osallistumisesta kuvauksiin kaikki työntekijämme, kiitos kuvauslokaation mahdollistamisesta La Lux Yachts ja koko teidän huikea miehistönne. Erityiskiitokset artisti Teo Vincentille — meitä vähän jännitti aluksi esittää tämä idea, mutta niin vain lähdit täysillä mukaan, pelottomasti ja sydämellä.

Kaikki sai siis alkunsa siellä pyhimmässä ja perinteisimmässä suomalaisessa paikassa, mutta lopputulos on jotakin sellaista, jota perinteisessä suomalaisessa markkinointimaailmassa on harvoin, jos koskaan, nähty. Kuka tietää mitä me keksimme seuraavaksi, mutta nyt on aika nauttia ja olla Siellä Missä Tapahtuu eli Spotifyssa ja YouTubessa. Korkatkaa siis kuohuvat ja nauttikaa musiikista, sillä niin mekin aiomme tehdä ‒ mutta ensin me hoidetaan aidolla tunteella asiakkaiden somet hyvään kuosiin”, toimitusjohtaja Anu Wiio summaa.



Kuuntele "Siellä missä tapahtuu" Spotifyssa



Katso musiikkivideo "Siellä missä tapahtuu" YouTubessa





Lisätietoja:

Anu Wiio, toimitusjohtaja, anu.wiio@primaq.fi, +358 40 073 7273

Paula Virrankoski, markkinointivastaava ja osakas, paula.virrankoski@primaq.fi, +358 40 538 7602