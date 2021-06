Kati Saonegin Avaimen kustannustoimittajaksi

Jaa

Kati Saonegin on nimitetty Avaimen kustannustoimittajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 12.8.2021.

FM Kati Saonegin vastaa Avaimen kustannustoimittajana muun muassa kustantamon käsikirjoitusten toimittamisesta, kirjailijasuhteiden hoitamisesta ja uusien kirjojen ideoinnista.

Saonegin siirtyy Avaimeen Aalto Arts Booksin kustannustoimittajan ja viestintävastaavan tehtävästä. Hän vastasi tehtävässään kirjojen toimittamisesta, viestinnästä ja markkinoinnista.

Aikaisemmin Saonegin työskenteli pitkään Otavan oppimateriaalisarjojen vastaavana toimittajana. Saoneginilla on myös vankka asiantuntemus kaunokirjallisuuden parista. Hän valmistui filosofian maisteriksi pääaineenaan yleinen kirjallisuustiede, ja työskenteli uransa alkupuolella Bazar Kustannuksessa.



“Odotan innolla työskentelyä Avaimessa! Tuntuu mukavalta päästä osaksi Avaimen pientä ja osaavaa tiimiä. Odotan jo, että saan uppoutua kiinnostaviin tietokirjoihin, innostaviin lastenkirjoihin ja tärkeisiin selkokirjoihin ja että voin auttaa kirjailijoita antamaan parastaan, jotta lukijat pääsevät uusien maailmojen ja hyvien tarinoiden äärelle”, iloitsee Saonegin uudesta tehtävästään.



Avain on kotimaiseen laatukirjallisuuteen keskittynyt kirjakustantamo, ja se on osa Suomen kirjastopalvelu Oy:tä.

“Kati on sydämeltään kustannustoimittaja ja kirjallisuuden ammattilainen, ja olen todella iloinen, että saamme Katin Avaimen tiimiin tekemään kanssamme laadukasta ja kiinnostavaa tieto-, lasten- ja selkokirjallisuutta”, toteaa Avaimen kustannuspäällikkö Tiina Aalto tyytyväisenä.