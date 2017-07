Katuruokavillitys saavutti kesän myötä maaseudun ja mökkikunnat

Lastenohjelmat suoratoistopalvelun katselukärjessä – C More vastasi kysyntään SF Kidsin laatusisällöllä 14.7.2017 12:08 | Tiedote

Kuukausimaksullisen C More -suoratoistopalvelunsa keväällä lanseerannut MTV on tehnyt merkittävän ohjelmasopimuksen yhden maailman vanhimman elokuvayhtiön, ruotsalaisen Svensk Filmindustri AB:n kanssa. Sopimuksen myötä SF Filmsin laadukas lastensisältö saapui kesän kynnyksellä C Moren viihdekirjastoon ja näin myös uusin sukupolvi suomalaislapsia saa lomallaan nauttia rakastetuista klassikkosarjoista ja -elokuvista. Keväällä C Morella ensi-iltansa saanut uudistettu Muumilaakson tarinoita -sarja todisti, että laadukkaat lastenohjelmat ovat nousseet merkittävään asemaan suoratoistopalveluiden tilauspäätöksiä tehdessä.