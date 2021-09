Kaukolämpö kallistuu Helsingissä rajusti – mitä taloyhtiö voi tehdä?

Jaa

Tänään 9.9. julkistettu indeksitalovertailu kertoo, että Helsinki jatkaa edelleen suurimpien kaupunkien kalleimpana. Helsingin sähkön, kaukolämmön ja vedenkin hinnat ovat nousseet selvästi viimeisen vuoden aikana. Helsingin kaukolämmön energiahinta on kaiken lisäksi kallistumassa syyskaudelle jopa lähelle 30 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Mitä avuksi kaukolämpöä käyttävälle taloyhtiölle, joka haluaa pienentää kulutustaan?

”Ylimääräisen kulutuksen leikkaaminen on asian ydin”, kiteyttää Kiinteistöliitto Uusimaan LVI-asiantuntija Arto Kemppainen. Hän antaa muutamia käytännön vinkkejä, joista taloyhtiö voi aloittaa.

Seuraa huonelämpötiloja

Ensimmäiseksi pitäisi seurata huonelämpötiloja taloyhtiössä.

”Huonelämpötilojen seuranta kertoo, toimiiko lämmitysjärjestelmä oikein ja kustannustehokkaasti. Asuntojen lämpötilaksi tulisi riittää maksimissaan 21–22 °C. Lämmitysjärjestelmän toimiessa oikein, tulisi kaikissa huoneistoissa olla tasainen lämpötila riippumatta ulkolämpötilasta”, kertoo Kemppainen.

Vesikiertoisen patterilämmitysjärjestelmän tekniset käyttöiät ovat venttiilien ja termostaattien osalta noin 15–20 vuotta. Kaukolämmön lämpökeskuksen käyttöikänä pidetään noin 20–25 vuotta.

Kannattaa tiedostaa se tosiseikka, että pelkkä lämmönlähteen vaihtaminen vaikkapa maalämpöön ei korjaa lämmitysjärjestelmässä olevia vikoja ja puutteita, joita järjestelmään tulee varmasti teknisen elinkaarensa päässä.

Avuksi älykkäät patteritermostaatit ja lämmönsäätö

Toiseksi olisi hyvä päivittää asuntojen termostaatit. Termostaatin tehtävänä on tunnustella huonelämpötilaa ja reagoida muuttuviin sisäolosuhteisiin siten, että huonelämpötila pysyy asetetussa arvossaan. Markkinoilla on älykkäitä termostaatteja, jotka mahdollistavat tarkemman huonelämpötilan säädön.

Älykäs säätöautomatiikka ottaa huomioon niin asuntojen lämpötilat kuin säämuutokset. Säätöjärjestelmä seuraa jatkuvasti sisälämpötilaa ja säätää lämmitystä tarpeen mukaisesti sekä seuraa kulutusta. Älykäs lämmönsäätöautomatiikka kuuluu nykyaikaiseen lämmönjakokeskukseen, mutta vanhaankin järjestelmään sen voi hankkia lisäpalveluna.

Päivitä kaukolämmönjakokeskus

Kolmas keino on kaukolämmönjakokeskuksen uusiminen. Kaukolämmön lämmönjakokeskus siirtää kaukolämpöyhtiön vedestä lämmön taloyhtiön omaan lämmitysjärjestelmään siirtimien avulla.

”Lämmönjakokeskuksien tekniikassa on tapahtunut kehitystä siten, että lämpö voidaan käyttää tehokkaammin hyväksi mm. väliottokytkennällä ja älykkäällä lämmönsäädöllä", toteaa Kemppainen. Lisäksi siirtimeen on valittavissa mahdollisuus lisätä heti tai myöhemmin esimerkiksi poistoilmalämpöpumppu, jolloin puhutaan hybridijärjestelmästä.

Kaukolämpöä voi täydentää

Neljäs keino on liittää Hybridi-lämmönjakokeskukseen eri lämmönlähteitä, jotka täydentävät kaukolämpöä. Yksi hyvä ratkaisu on poistoilmalämpöpumppu eli PILP. Poistoilmasta otetaan lämpöä talteen koneellisesta poistoilmanvaihdosta ja käytetään saatu lämpö hyödyksi lämpökeskuksessa. Poistoilmassa on tarjolla kesät talvet huonelämpöistä ilmaa, jonka lämpöenergia karkaa hukkaan, ellei sitä oteta talteen.

Helpoin tapa on tehostaa nykyistä järjestelmää

On hyvä huomata, että vaihtoehtoja on hyvin tarjolla myös kaukolämmitettyyn taloyhtiöön.

”Välttämättä lämmityslähdettä ei tarvitse vaihtaa, vaan nykyistä järjestelmää voidaan tehostaa ja jalostaa järkevämmäksi. Nykyisen järjestelmän tehostaminen on varmasti helpoin sekä nopein tapa leikata ylimääräistä kulutusta ja saada säästöpotentiaali käyttöön, summaa Kemppainen.