Kauppakamarikysely: Yritykset pitävät perusväylänpitoa kaikista tärkeimpänä tekijänä rahtiliikenteen toimintaedellytyksille ja työvoiman liikkuvuudelle

Pohjois-Karjalan kauppakamarin kansainvälistymispalkinto Binderholz Nordic Oy:lle 11.5.2022 12:30:00 EEST | Uutinen

Pohjois-Karjalan kauppakamarin kansainvälistymispalkinto on myönnetty Binderholz Nordic Oy:lle. Binderholz Nordic Oy kuuluu perheomisteiseen Binderholz-konserniin, joka on yksi maailman johtavista massiivipuunjalostusyrityksistä ja Euroopan suurin sahayritys. Konserni työllistää yli 5000 työntekijää Itävallassa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Latviassa, Suomessa ja USA:ssa. Pohjois-Karjalassa yritys työllistää suoraan yli 300 työntekijää, pääasiassa Lieksassa ja Nurmeksessa. Palkinto jaetaan kauppakamarin kevätkokouksessa Joensuussa 11.5.2022. - Kansainvälistymispalkinto myönnetään ensimmäistä kertaa ulkomaalaisomisteiselle yritykselle Pohjois-Karjalassa. Binderholz Nordic Oy on tuonut maakuntaan lisää kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Yhtiön investoinnit alueelle ovat olleet merkittäviä ja se on esimerkillään osoittanut Pohjois-Karjalan olevan erinomainen investointikohde, kertoo kansainvälistymisvaliokunnan puheenjohtaja Veli-Pekka Leppänen. Binderholz Nordic Oy on vuodesta 2016 mää