Kauppakamarin talouskatsaus: Mikäli koronakriisi etenisi kuin finanssikriisi, talouskasvu kääntyisi positiiviseksi vuonna 2021

Venekauppa on nyt vilkasta - asiantuntija auttaa ostotilanteessa 14.7.2020

Veneiden kysyntä on ollut tänä keväänä vilkasta ja kauppoja on tehty paljon. Varsinkin isot ja käytetyt matkaveneet ovat vaihtaneet omistajaa huomattavasti aiempaa vilkkaammin. Jos oma osaaminen ei kata koko venetekniikkaa, on syytä miettiä asiantuntijan käyttöä apuna kaupanteossa.