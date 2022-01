Kauppakamarin uusi toimitusjohtaja Pia Pakarinen painottaa Helsingin seudullista yhteistyötä

Kauppakamarin uusi toimitusjohtaja Pia Pakarinen edistää painokkaasti metropolialueen menestystä.

”Helsingin seudun kauppakamarin missiona on vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla. Tämä missio kestää hyvin aikaa. On kuitenkin syytä päivittää se, mitä kauppakamari konkreettisesti tekee ja miten se haluaa valtion ja seudun kuntien toimivan yritysten menestyksen varmistamiseksi. Jatkossa näkemyksemme tulevat aikaisempaa aktiivisemmin esiin koko Helsingin seudulla”, Pakarinen painottaa.

Kohti yhteistä seudullista tulevaisuutta



Kauppakamari lähtee näyttämään Helsingin metropolialueen tulevaisuuden suuntaa ja käynnistää seudullisen visiotyön. Pakarisen johtama Helsingin seudun kauppakamari on Pohjoismaiden suurin kauppamari, johon kuuluu yli 7 000 yritystä ja organisaatiota 21 kunnan alueella.

”Tuomme laajemman kuvan seudulliseen kehittämiseen. Verkostossamme on kattavaa osaamista ja eri alojen sekä erilaisten yritysten ja organisaatioiden edustajia. Vuoteen 2050 ulottuva visiotyö auttaa varmistamaan sen, että Helsingin seutu kehittyy yrityksille tulevaisuudenkestäväksi - houkuttelevaksi, kansainväliseksi ja kilpailukykyiseksi alueeksi, joka tarjoaa edellytykset harjoittaa kukoistavaa liiketoimintaa”, Pakarinen sanoo. ”Luomme elinkeinoelämän kannalta elinvoimaisen tulevaisuuskuvan, jota muut voivat kommentoida”, hän jatkaa.

Kauppakamari haluaa olla varmistamassa osaavan työvoiman määrän kasvua, riittävää asuntotuotantoa, asianmukaisia toimitiloja ja tontteja yrityksille sekä tuotannollisen toiminnan edellytyksiä. Kehityksessä on huomioitava myös maankäyttö, logistiikan tarpeet ja liikennejärjestelyt. ”Kauppakamari on seudullisissa hankkeissa valppaasti mukana”, Pakarinen vakuuttaa.

Kauppakamariin kuntapolitiikasta

KTM, OTM ja VTK Pia Pakarisella on pitkä kokemus yrityselämästä, yrittäjyydestä, järjestöistä ja politiikasta. Pakarinen on toiminut Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestarina. Hän on työskennellyt aiemmin Helsingin seudun kauppakamarin vaikuttamistyön johtajana ja toimitusjohtajan varahenkilönä vuosina 2014–2017 sekä Helsingin yrittäjät ry:n toimitusjohtajana vuosina 2011–2014.

”Kuntapolitiikan yhteydessä syntyneistä verkostoista ja osaamisesta on hyötyä kauppakamarin vaikuttamistyössä. Kunnallispolitiikan ytimessä oleminen on kuitenkin kuluttavaa, enkä jää sitä kaipaamaan”, Pakarinen sanoo.

Kauppakamari kehittää Helsingin seutua aktiivisella vaikuttamistyöllä yhteistyössä alueen kuntien, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa sekä tarjoaa yrityksille koulutuksia, verkkopalveluja, ammattikirjoja ja verkostoja.