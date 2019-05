Kauppakamarit: EU:n panostettava sisämarkkinoihin

Euroopan unionin on seuraavan viiden vuoden aikana panostettava EU:n sisämarkkinoiden eli EU-maiden keskinäisen kaupankäynnin kehittämiseen, vaativat Kauppakamarit tuoreessa EU-kannanotossaan ”Viisi vinkkiä Euroopalle - Toimiva ja avoin Eurooppa”. Paremmin toimivat sisämarkkinat voisivat vahvistaa jopa 20-30 prosenttia EU:n taloutta.

Kauppakamareiden mukaan maailman laajimman, 512 miljoonan eurooppalaisen kuluttajan ja 25 miljoonan eurooppalaisen yrityksen muodostaman, yhteisen markkinan kehittäminen on jäänyt viime aikoina eri kriisien jalkoihin. Kaikki EU-jäsenmaat eivät myöskään ole noudattaneet yhteisiä sääntöjä, sillä vuodesta 2017 vuoteen 2018 täytäntöönpanovaje kasvoi peräti 25 % prosenttia.

Pärjätäkseen kiristyvässä kansainvälisessä kilpailussa Euroopan on otettava nyt kaikki ilo irti EU:n kotimarkkinoista, vaatii Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Euroopan komission tuoreen arvion mukaan viimeisten kymmenen vuoden aikana EU:n kasvun on jäänyt vajaaseen 20 prosenttiin, kun Kiinan talous on nelinkertaistunut ja Yhdysvaltojenkin kasvanut 60 prosenttia.

Toimivat EU-markkinat elintärkeät suomalaiselle työlle

Vuoren mukaan sisämarkkinoiden toimivuuden tehostaminen on paras eurooppalainen lääke maailmantalouden kasvavassa epävarmuudessa. Toimivat EU:n kotimarkkinat vahvistavat eurooppalaisten yritysten tuottavuutta ja kansainvälisestä kilpailukykyä. Samalla myös EU varmistaa olevansa entistä kiinnostavampi kauppakumppani Japanin, Kiinan, USA:n ja muiden maiden silmissä.

Suomen viennistä 60 prosenttia ja tuonnista 73 prosenttia kohdistuu EU:n sisämarkkinoihin, joten niiden toimivuus on Suomen talouden, työpaikkojen ja kansalaisten hyvinvoinnin kannalta elintärkeää, muistuttaa Vuori. Kaikista työpaikoista pelkästään tavaravientiä harjoittavien yritysten osuus on 30 prosenttia ja liikevaihdosta yli 50 prosenttia. Jos otetaan huomioon palveluvienti, tuonti sekä matkailu, niin työpaikoistamme jopa yli 80 prosenttia on kansainvälisestä kaupasta riippuvaisia, muistuttaa Timo Vuori.

Aidosti toimiva ja avoin Eurooppa kauppakamareiden tavoitteena

Laajassa kansallisessa yritysyhteistyössä valmistellut, tänään julkaistut Kauppakamareiden EU-teesit sisältävät viisi vinkkiä Euroopalle:

Aidosti toimiva Eurooppa - Aidot sisämarkkinat luovat kasvua ja työtä Oikeasti avoin Eurooppa - Kasvua haettava uusiltakin markkinoilta Kestävän kasvun Eurooppa - Oikeat eväät kestävään kasvuun Osaava ja uudistuva Eurooppa - Tulevaisuuteen tähtääviä panostuksia Viisasti vahva Eurooppa - Yhtenäinen EU pärjää globalisaatiossa

Keskuskauppakamarin johtajan Timo Vuoren mukaan Kauppakamarit haluavat nyt nostaa eurovaalien alla vahvasti esille tavoitteita ja keinoja, joilla yritykset uskovat Euroopan unionin toiminnan ja sen luoman lisäarvon niin kansalaisille kuin yrityksille vahvistuvan seuraavina vuosina.

“EU-teesimme toimivat tiekarttana myös eurovaalien jälkeen, kun Suomen hallitus linjaa EU-politiikkaansa ja uusi EU:n komissio tekee työohjelmaansa vuosille 2019-2014", toteaa Vuori.

Hänen mukaansa EU:ssa ja Suomessa tarvitaan nyt rohkeita päätöksiä, jotka edistävät aidosti kestävää kasvua, toimivaa kauppaa ja tervettä kilpailua sekä myös yrittäjyyttä ja työpaikkojen syntyä. Poliittiset ratkaisut pitää perustua faktoihin eikä mielikuviin, ja niiden vaikutukset makro- ja mikrotalouteen on ymmärrettävä entistä paremmin, korostaa Vuori.

”Uskomme vahvasti, että toimiva ja avoin Eurooppa luo työtä ja turvallisuutta kansalaisille”, korostaa Vuori.