Kauppakamarit listaavat Suomen tärkeimmät liikennehankkeet: Pisararataan satsattava tulevaisuudessa

Tiina Tikander johtamaan Helsingin seudun kauppakamarin viestintää 18.8.2020 12:08:42 EEST | Tiedote

Tiina Tikander, VTM, on nimitetty Helsingin seudun kauppakamarin viestintäpäälliköksi (Head of Communications). Hän luotsaa viestintäyksikköä ja vastaa organisaation viestinnän kehittämisestä. Tikander on aloittanut tehtävässä 10.8.2020.