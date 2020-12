Kauppakeskus Sellolle platinatason ympäristöluokitus Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena – kiinteistön energiatehokkuus on kansainvälistä huippuluokkaa

Sello on saavuttanut LEED EB PLATINUM v4.1 -tason ympäristöluokituksen Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena. Ympäristöluokitus on ainutlaatuinen, sillä LEED EB PLATINUM -luokituksen ansainneita kohteita on koko Euroopassa vain 28 ja Suomessa ainoastaan kolme.

LEED Existing Buildings: Operation & Maintenance -ympäristöluokituksen uusin versio 4.1 painottaa aiempaa enemmän jatkuvaa seurantaa ja raportointia. Sellossa on jo vuosien ajan tehty mittavia ja tehokkaita toimenpiteitä, jotka LEED-luokituksen korkea taso todentaa.

Vuonna 2019 käyttöön otettu älykäs kiinteistöjärjestelmä näyttää suuntaa sille, millä tavoin kauppakeskus kiinteistönä voi osallistua ilmastotalkoisiin. Yhteistyössä Siemensin kanssa toteutettu virtuaalivoimala koostuu Sellon talotekniikkaan perustuvasta mikroverkosta, 750 kWp:n aurinkopaneelijärjestelmästä, älykkäästä LED-valaistuksesta sekä noin 2 MW:n akustosta. Sähköä varastoidaan kauppakeskuksen omaan akustoon, joka on lajissaan Pohjois-Euroopan suurimpia.

Järjestelmän avulla kauppakeskus voi optimoida automaattisesti omaa energiankulutustaan, mutta myös energiahankintojaan. Akkuja voidaan hyödyntää satunnaisten kulutuspiikkien tai pörssisähkön hinnannousujen kohdalla. Järjestelmien tuomat energian säästöt, päästöttömät energiamuodot ja hiilineutraali jätehuolto pienentävät merkittävästi kauppakeskuskiinteistön hiilidioksidipäästöjä.

"Käytämme 100-prosenttisesti uusiutuvia energiamuotoja, mikä on pienentänyt kiinteistön hiilijalanjälkeä 35 %. Automatisoitua ilmanvaihtoa ohjataan tarpeen mukaisesti ja aurinkosähköjärjestelmä tuo suoria säästöjä energiakustannuksiin. Viiden vuoden aikana kiinteistön lämmönkulutus on laskenut 17 % ja sähkönkulutusta on pienennetty 10 %. Samalla kiinteistö joustaa sähkön kulutuksessaan kantaverkon tarpeiden mukaisesti", kertoo kauppakeskus Sellon kiinteistöpäällikkö Olli Paunola.

Vastuullisuus myös vuokralaisten ja asiakkaiden intresseissä

Ympäristövastuullinen toiminta on myös Sellon vuokralaisten ja asiakkaiden intresseissä. Vuokralaisia on tuettu luomalla laajat kierrätysmahdollisuudet ja liikkeet saavat opastusta Sellossa työskentelevältä Lassila & Tikanojan ympäristömanagerilta. Sello tarjoaa myös asiakkaille monipuoliset kierrätysmahdollisuudet ja kauppakeskuksen ekopiste onkin yksi Espoon suurimmista kotitalousmuovin keräyspisteistä. Sellon jätteiden kierrätysaste on 76 % ja hyötykäyttöaste on 100 %. Sekajätteen osuus kaikesta jätteestä on alle 5 %.

LEED-ympäristöluokitusjärjestelmä

LEED-ympäristöluokitusjärjestelmä on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä ja ylläpitämä rakennusten suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon luokitusmenetelmä. LEED EB: O&M on rakennuksen käyttövaiheen luokitustyökalu, joka mittaa kiinteistön energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä, käyttäjäviihtyvyyttä sekä kestävän kehityksen mukaista ylläpitoa. Projektin LEED-konsulttina ja ohjaajana toimi Green Building Partners Oy.