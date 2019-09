Kaupunkien tulevaisuus ja sosiaalinen tasa-arvo puheenaiheina tutkijakollegiumin seminaarissa 19.-20. syyskuuta

“Cities of Inclusion – Spaces of Justice” -seminaarin keynote-puhujia ovat kansainvälisesti tunnetut professorit Diane Davis (Harvard University), Saskia Sassen (Columbia University) ja Erik Swyngedouw (University of Manchester). Seminaari järjestetään 19.-20.9.2019 Helsingin yliopistossa.

Yhteiskunnallinen epävakaus, ympäristön ja ilmaston muutokset ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat ajankohtaisia haasteita erityisesti globaalin etelän kaupungeissa, joissa asuu tällä hetkellä kolme neljäsosaa maailman urbaanista väestöstä. Näihin haasteisiin kaupungit pyrkivät vastaamaan kehittämällä uudenlaisia työkaluja yhteiskunnan vakauden, sosiaalisen tasa-arvon ja demokraattisemman poliittisen päätöksenteon vahvistamiseksi.

Seminaarin tavoitteena on ymmärtää laajemmin globaalin etelän kaupunkien kohtaamia yhteiskunnallisia haasteita, syrjäytymisen mekanismeja ja sosiaalisia riskitekijöitä. Seminaarissa etsitään keinoja vahvistaa hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta tasa-arvoisemman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Seminaarin avaa keynote-puhuja Diane Davis Harvardin yliopistosta, joka on tutkinut kaupunkipolitiikkaa, globaalin etelän kaupunkeja, alueellisen itsenäisyyden tavoittelun uusia ilmenemismuotoja sekä kaupungistumisen, luokkapolitiikan ja kansakuntien kehityksen yhteyksiä. Davis pitää luentonsa “City, Nation, Network: Shifting Territorialities of Sovereignty and Urban Violence in the global South” torstaina 19.9.2019 klo 9.15–10.30 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4).

Saskia Sassen (Columbia University) on tunnustettu globalisaation tutkija, joka tutkii suurkaupunkeja etenkin globaalin talouden näkökulmasta. Sassenin teoksia on käännetty yli 20 kielelle, ja hänelle on myönnetty useita palkintoja ja akateemisia tunnustuksia. Hän pitää luentonsa ”Predatory Formations Dressed in Wall Street Suits and Algorithmic Math” torstaina 19.9.2019 klo 16–17.45 Porthanian luentosalissa II (Yliopistonkatu 3).

Erik Swyngedouw (University of Manchester) on tutkinut urbaania poliittista ekologiaa, veteen liittyviä yhteiskunnallisia konflikteja, demokratiaa ja poliittista vaikutusvaltaa sekä ympäristöpoliittista päätöksentekoa. Swyngedouw pitää luentonsa “Life and Death in the Urbicene: The de-politicized fantasy of Anthropocenic urbanization” perjantaina 20.9.2019 klo 9.30–10.30 Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4).

Tervetuloa!