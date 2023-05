Kävijävirtoja ennustava palvelu lanseerataan Tampereella jääkiekon MM-kisojen yhteydessä

Jokainen tietää miltä tuntuu, kun on kauhea nälkä, mutta ravintoloiden keittiöt ovat jo kiinni. Tai kun on kerrankin aikaa kierrellä lasten kanssa kaupungilla, mutta tarjolla on vain näyteikkunoita ja suljettuja ovia. Tilanne on yrittäjille aivan yhtä turhauttava. Ongelman ytimessä on modernin liikkumisen vaikea ennustettavuus.

– Kristallipallo, sellaista on toivottu. Yrittäjillä on kyllä hyvin tiedossa, mitä tapahtuu omien seinien sisäpuolella sen jälkeen, kun asiakas astuu liikkeeseen sisään. Sen sijaan se, mitä seinien ulkopuolella tapahtuu, onkin sitten jo toinen juttu. Hämärän peittoon jää se, milloin ihmiset ovat liikkeellä, kuinka iso väkimäärä on, ja kuinka moni näistä astuu liikkeeseen sisään. Esimerkiksi Nokia Arenalla tapahtumilla on ollut hyvin erilaisia vaikutuksia ihmisvirtoihin. Kun Suomen suosituimpiin kuuluva artisti keikkaili, se ei juurikaan näkynyt läheisten kauppakeskusten kävijämäärissä, mutta kun kansainvälinen artisti esiintyi, täyttyivät liikkeet ääriään myöten, kommentoi kommentoi Pulssia koordinoiva Ville Brusi Tampereen kaupungilta.

Jos keskustan palvelut saadaan mukautumaan älykkäämmin voimakkaasti vaihteleviin henkilövirtoihin, kaikki voittavat. Kaupunkilaiset voivat nauttia illallisen ilman kohtuutonta jonotusta, ravintoloitsija taas osaa mitoittaa henkilökunnan ja raaka-aineet niin, että vältetään ruoan loppuminen kesken – ja toisaalta minimoidaan hävikki. Viime kädessä ihmisvirtojen mukaan mitoitetut palvelut vaikuttavat myös keskustan vetovoimaisuuteen.

Sään ennustamisesta liikevirtojen ennustamiseen

Teknisesti palvelu toimii niin, että se kerää dataa eri lähteistä, ja rakentaa sen pohjalta ennusteen kävijävirroista kuukaudeksi eteenpäin, sääennusteen tapaan. Pilottivaiheessa dataa kerätään keskustan liikennekameroista, sääennusteesta ja keruussa huomioidaan myös muun muassa viikonpäivät, juhlapyhät sekä Nokia Arenan tapahtumat. Pulssi tarjoaa ennusteita palvelun käyttäjille jo toukokuussa pelattavien jääkiekon MM-kisojen aikana. Saatu palaute edesauttaa myös palvelun jatkokehitystyötä.

Pulssi käyttää Tampereen kaupungin IoT-alustan kerättyä anonymisoitua tietoa, jossa tarkastelussa eivät ole yksittäiset ihmiset vaan laajemmat liikevirrat. Pulssi näyttää käyttäjille karttanäkymän, jonka avulla voi seurata liikevirtoja tunnin tarkkuudella. Liikevirran voimakkuutta kuvataan niin, että katuosuuden väri muuttuu vihreästä ensin keltaiseksi ja sitten punaiseksi ennustetun liikevirran mukaan.

Käytännönläheinen työkalu arkea helpottamaan

Yrittäjien lisäksi Pulssista hyötyvät myös monet muut ammattialat, jotka tekevät ennakoivaa työsuunnittelua, kuten turvallisuus-, tuki- ja ylläpitopalvelut. Pulssia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi elämys- ja tapahtuma-alalla. Myös kaupungin asukkaat ja tapahtumakävijät voivat nähdä Pulssista tapahtumien aikaiset ruuhka-alueet ja huomioida ne jo etukäteen, kun he suunnittelevat liikkumistaan.

– Tulevaisuudessa ennustetieto voi tukea myös kiinteistö- ja kaupunkisuunnittelua, turvallisuus- ja hätätilanteisiin varautumista sekä liikenteen hallintaa. Lisäksi ennustetieto mahdollistaisi kohdennetumpaa markkinointia ja tapahtumasuunnittelua. Kaupunkiympäristön kunnossapitoa, kuten hiekoitusta, voidaan myös suunnitella täsmällisemmin ennustetiedon avulla. Tämä tekee Tampereen IoT-alustasta ja Pulssi-palvelusta jatkossa arvokkaan työkalun tamperelaisille, kertoo Wapice Oy:n Head of AI Mickey Shroff.

Sujuvaa yhteistyötä

Tampereen kaupungin IoT-alusta pohjautuu Wapicen IoT-TICKET® -palveluun, joten oli luontevaa lähteä selvittämään, kuinka nykyistä järjestelmää voitaisiin hyödyntää kävijävirtojen ennustamisessa. Ensimmäisistä ajatuksista päästiin nopeasti ensimmäisiin palavereihin ja kiinni kehittämiseen.



Ville Brusi kehuukin sujuvaa yhteistyötä Wapicen kanssa.

– Voin kyllä suositella Wapicea. Meillä oli alkuun kaksi todella luovaa, täsmällistä palaveria, joissa ideoimme palvelua Wapicen asiantuntijoiden kanssa ja saimme tarkempaa tietoa siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Wapicen asiantuntijat nappasivat nopeasti ideoista kiinni, ja toivat teknisen näkökulman mukaan keskusteluun. Arvostin erityisesti wapicelaisten kykyä selittää työnsä tekniset yksityiskohdat selkeästi ja ymmärrettävästi.

Pulssi-palvelu löytyy Tampere.Finland -sovelluksesta

Tampereen Pulssia voi käyttää Tampere.Finland-mobiilisovelluksella sekä selainpohjaisilla alustoilla. Mobiilisovelluksen voi ladata maksutta Googlen Play -kaupasta ja Applen sovelluskauppa App Storesta. Pulssi löytyy helposti sovelluksen yrityskäyttäjäpuolelta.