Käyntikohde erikoisuuksien bongaajille: Wanha kirjahalli

Entinen rautakauppakiinteistö on nyt Kulttuuritalo Wanha Rautakauppa, jossa toimii kirjakauppa, kahvila, taidegalleria ja valokuvastudio. Täällä asustaa myös kuuluisa kirjakauppakissa Nappi, talon ilmapiirijohtaja. Varsinainen nähtävyys ja kansalaistoiminnan voimannäyte on kuitenkin 300 neliön suuruinen ja kuuden metrin korkuinen entinen varastohalli, joka on nimetty Wanhaksi kirjahalliksi.

Wanhan kirjahallin lava ja valkokangas valmiina elokuvaesitykseen. Korona-aikaan istumapaikoilla on turvavälit.

Kun ajat Kouvolasta 15 kilometriä etelään Kymijoen itäpuolella, tulet Myllykoskelle. Kirkon kupeelta lähtevä vanha pääkatu Myllykoskentie näyttää ensin autiolta, mutta sitten huomaat entisen rautakaupan kiinteistön. Se kätkee suojiinsa erikoisen tutustumiskohteen. Sisäpihalla on 300 neliön suuruinen ja kuuden metrin korkuinen entinen varastohalli, joka on muutettu Wanhaksi kirjahalliksi. Käytännössä se tarkoittaa, että kaikki seinät on lattiasta kattoon vuorattu kirjoilla: uusilla ja vanhoilla romaaneilla, eri alojen tietoteoksilla, nuortenkirjoilla. Mistä kymmenettuhannet kirjat sitten tulivat halliin? Kulttuuritalon väki päätti pari vuotta sitten kysyä seudun asukkailta, onko heillä vanhoja kirjoja joista he haluavat eroon. Pian kirjakuormia alkoi tulla, hyllyjä rakennettiin lisää ja lisää, ja teoksia alettiin vapaaehtoisvoimin järjestellä. - Nyt otamme kirjoja vastaan vain kaksi kertaa vuodessa parin viikon ajan, seuraavan kerran Kymi Kantri -festivaalin jälkeen 7.-25. syyskuuta, kertoo talon pehtoori Göran Tornaeus. Kirjaseinät tekevät tilasta kaiuttoman, joten siellä järjestetään kantrifestivaalin lisäksi muita musiikkitapahtumia ja mm. näytetään elokuvia. Syyskuun 19. päivänä on luvassa Oktoberfest. Wanha kirjahalli on avoinna kirjakaupan ja kahvilan aukioloaikoina ma-to 12-18 ja pe 11-16. Koska kaikki kirjat ovat lahjoituksia, seiniltä saa myös ottaa maksutta luettavaa. Hallissa käy yhtä paljon vanhoista kirjoista eroon haluavia kuin kirja-aarteita etsiviä.

