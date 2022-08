Käytetyt veneet esillä Turussa ja vihdoinkin myös Helsingissä

-Venemarkkinat ovat olleet todella erikoiset viimeiset kolme vuotta. Korona-aika kiihdytti venekauppaa huomattavasti, kaupaksi meni lähes kaikki mahdollinen, nyt ollaan palaamassa takaisin normaaleihin myyntimääriin. Tosin nyt komponenttipula vaikeuttaa kaupankäyntiä. Eli kun uusia veneitä ja moottoreita ei ole saatavilla niin käytetyn veneen ostaminen on ollut oikeastaan ainoa vaihtoehto, toteaa Veneet Esillä -myyntinäyttelyn toimitusjohtaja Tuomas Levanto.

-Käytettyjen veneiden myyntinäyttely on järjestetty yli 10 kertaa Turun seudulla ja kokemukset ovat aina olleet kaikin puolin positiiviset. Niin myyjien kuin ostajienkin toiveesta tapahtuma järjestetään nyt myös Helsingissä ja kiinnostus tapahtumaa kohtaan on ollut runsasta, Levanto jatkaa.

Ville Haapio Suomen suurimmasta venevälitysyrityksestä, Blue Ocean Oy:stä, on samaa mieltä Levannon kanssa markkinatilanteesta. Haapion mukaan markkinoilla on lisäksi näkynyt varovaisuutta sodasta ja korkojen nousupuheista johtuen.

-On selvää, että koronan aikana venealalla tapahtui ylikuumenemista ja sillä on vaikutuksia tuleviin vuosiin. Todennäköisesti veneitä tulee lähiaikoina myyntiin jonkin verran enemmän kuin mitä kysyntää on ja sillä tietenkin on vaikutusta hintatasoon. En lähtisi silti maalailemaan mustia pilviä taivaalle. Laadukas tavara menee aina kaupaksi, kunhan hintataso on oikea ja näin on ollut aina, siinä mielessä tämä ei ole poikkeustilanne, Haapio toteaa.

Veneet Esillä -myyntinäyttelyn ideana on kerätä samaan paikkaan runsaasti erilaisia käytettyjä veneitä, jolloin venettä etsivä voi samalla kerralla tutustua useisiin vaihtoehtoihin.

Näyttelyveneille ei ole asetettu tarkkoja kriteerejä iän tai hinnan mukaan, kaikenlaiset veneet ovat tervetulleita näyttelyyn. Aikaisemmissa tapahtumissa noin puolet veneistä on ollut yksityisten henkilöiden ja puolet venevälitysyritysten kalustoa. Kokemukset myyntinäyttelyn toimivuudesta ovat hyviä, noin 20 % näyttelyveneistä on myyty tapahtuman aikana syntyneiden kontaktien perusteella.

Sekä Katajanokan vierasvenesatama Helsingissä että Turun Ruissalo tarjoavat ihanteelliset olosuhteet käytettyjen veneiden esittelyyn.

Kumpaankin satamaan mahtuu lähes 100 venettä. Veneiden lisäksi ranta-alueille on tulossa näytteilleasettajien maaosastoja. Tapahtumat ovat yleisölle pääsymaksuttomia.

-Olen todella innoissani tästä jutusta. Katajanokka on veneilevän Helsingin keskus. Uskon tällaisen tapahtuman houkuttelevan paikalle ostoaikeissa olevien lisäksi paljon myös muuta yleisöä aistimaan merellistä Helsinkiä parhaimmillaan, Sammy Lundberg Katajanokan vierassatamasta miettii.

Veneet Esillä Turku 2.-4.9. ja Helsinki 9.-11.9.2022 www.veneetesilla.fi info@naantalinvenemessut.fi

