Keijo Hämäläinen jatkaa Jyväskylän yliopiston rehtorina

Jyväskylän yliopiston hallitus on nimittänyt 19.5.2021 filosofian tohtori, rehtori Keijo Hämäläisen yliopiston rehtorin tehtävään toiselle viisivuotiskaudelle 1.8.2022-31.7.2027.

- Keijo Hämäläinen on innostunut ja vahvasti yhteisöä osallistava johtaja. Hän on jo ensimmäisellä kaudellaan antanut vakuuttavan näytön siitä, miten käytännössä toteutetaan Jyväskylän yliopiston tavoitetta olla vaikuttava sivistysyliopisto. Hallitus on erittäin iloinen siitä, että Keijo Hämäläinen on sitoutunut jatkamaan työtään yliopiston parhaaksi myös jatkossa, hallituksen puheenjohtaja Krista Varantola kuvailee.

Hämäläinen on johtanut Jyväskylän yliopistoa vuodesta 2017 lähtien. Sitä ennen hän teki pitkän uran Helsingin yliopistossa muun muassa vararehtorina, matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan dekaanina ja professorina. Hämäläinen on toiminut lisäksi useissa tieteellisissä luottamustehtävissä, mm. Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtajana, Suomalaisen Tiedeakatemian hallituksessa, Julkaisufoorumin ohjausryhmän puheenjohtajana ja Suomen akatemian tutkimusinfrastruktuurikomiteassa. Hämäläinen on SITRAn hallituksen jäsen vuodesta 2020 ja hänet valittiin Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n puheenjohtajaksi vuosiksi 2020–2021.

Hämäläinen on syntynyt Viitasaarella ja kirjoittanut ylioppilaaksi Suolahden lukiosta 1982. Hän on väitellyt filosofian tohtoriksi fysiikasta 1990 Helsingin yliopistossa.

- Neljä vuotta on hurahtanut kuin siivillä ja olen saanut nauttia etuoikeudesta johtaa hienoa yliopistoyhteisöä, jonka saavutuksista voin päivittäin olla ylpeä. On hienoa päästä toisella kaudella näkemään myös oman johtamistyönsä vaikutuksia, jotka näkyvät yliopiston toiminnassa useimmiten vasta vuosien viiveellä. Suurta iloa on tuonut myös kaupungin ja maakuntamme suuri luottamus yliopistoon, joka motivoi meitä kaikkia. Intoa ja motivaatiota minulla riittää vielä seuraavalle viisivuotiskaudellekin, rehtori Keijo Hämäläinen toteaa.

Krista Varantola, hallituksen puheenjohtaja, kansleri emerita, p. 040 581 2970, sähköposti: krista.varantola@tuni.fi

rehtori Keijo Hämäläinen, p. 040 6800 215, keijo.hamalainen@jyu.fi