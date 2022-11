Keir Gilesin uusi kirja varoittaa Venäjän salaisesta sodasta, jonka kohteeksi voi joutua kuka tahansa. Giles luennoi Helsingissä 30.11.

Aleksanteri-instituutin järjestämä, Venäjä-asiantuntijoille tarkoitettu seminaari on avoin myös medialle, siihen osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista: https://www.lyyti.fi/reg/roundtable_Giles

Venäjä käy sotaa Ukrainaa ja länttä vastaan. Riippumatta Ukrainassa käytävän sodan lopputuloksesta Venäjän salainen sota jokaista vastaan jatkuu.

Venäjä on kaikkien ongelma, eikä se ole häviämässä mihinkään. Se on käynyt salaista sotaa länttä vastaan peitellysti jo vuosikymmeniä. Vihamieliset teot ulkomailla – toisinajattelijoiden myrkytykset, vaaleihin puuttumiset, vakoilu, hakkerointi ja murhat – ovat pitkään olleet Venäjän normaalia toimintaa.

Miksi Venäjä käyttäytyy jatkuvasti näin? Ja mitä se sillä saavuttaa? Kirja kertoo, miksi ja miten Venäjän pyrkii lisäämään valtaansa kaikkialla. Keir Giles osoittaa, miten Venäjä toteuttaa käytännössä vihamielisiä toimenpiteitään eri puolilla maailmaa, ja kuinka kukaan ei ole liian merkityksetön joutuakseen sen kohteeksi. Giles on kirjoittanut erillisen esipuheen suomalaisille lukijoille.

”Keir Gilesin edellinen teos Moskovan opit avasi selkokielellä Kremlin ’irrationaalista’ logiikkaa. Uudessa teoksessaan hän osoittaa vakuuttavasti, miten Venäjän hybridisota voi kohdistua meistä kehen tahansa.” – Hannu Himanen, tietokirjailija, suurlähettiläs emeritus

”Välttämätön kirja, joka auttaa ymmärtämään, miksi Venäjä on voitettava.” – Ben Hodges, kenraaliluutnantti, USA:n Euroopan joukkojen entinen komentaja

”Vakuuttavaa tekstiä siitä, miksi Venäjä ei uhkaa vain länsimaita, vaan suoraan ja pahantahtoisesti jokaista.” – Pavlo Klimkin, Ukrainan entinen ulkoministeri

Keir Giles on johtava Venäjä-asiantuntija. Hän on perehtynyt laajasti Venäjän sotilaspolitiikan ja asevoimien kysymyksiin. Giles työskentelee brittiläisessä ulkopolitiikan tutkimuslaitoksessa Chatham Housessa. Hänen edellinen teoksensa Moskovan opit ilmestyi suomeksi vuonna 2020.

Keir Giles: Venäjän sota jokaista vastaan ja mitä se sinulle merkitsee (Docendo 2022), sidottu, 416 sivua. Suomentaja: Kyösti Karvonen. Alkuperäisteos: Russia's War on Everybody — And What it Means for You julkaistaan Lontoossa 17.11.2022.

Arvostelukappaletiedustelut

tiedotus@docendo.fi

Lisätietoja

Juha Janhonen, kustantaja, puhelin 040 8430 139.

Kirjalla ja sen tiedoilla on embargo 30.11. klo 2.00.

Lisätietoja Aleksanteri-instituutin järjestämästä seminaarista

Ilmari Käihkö, ilmari.kaihko@helsinki.fi