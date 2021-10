Kengistä voi lukea elämäntarinoita

Pirkko Vekkelin ja Kaija Rosman uutuusteos Kenkiä ja ihmisiä on jokaiselle, jota kiinnostaa elämäntarinat tai kengät tai molemmat!

Lyhyt, “kevytkenkäinen” historiaosuus avaa tien maailmaan, jossa kengät ovat pääosassa, milloin vallan tai statuksen symbolina, milloin fetissinä – kiinattarien sidotuista pikku jaloista niin sanottuihin isokenkäisiin. Kengät voivat olla sensuellit, käytännölliset, kauniit tai jopa rumat, mutta kenkähulluille ne ovat intohimon kohde ja meille muillekin vähintään välttämättömyys.



Kirjassa kerrotaan kuuluisien ja vähemmän kuuluisien kenkätarinat Sinkkuelämää-sarjan Carrie Bradshawsta Imelda Marcosiin ja Leningrad Cowboysin spittareista Kamala Harrisin lenkkareihin. Kurkistamme brändien saloihin tappopiikkarien Christian Louboutinista kuntopolkujen Adidakseen ja valotamme suomalaisten merkkien kasvua suutarinpajoista vientiteollisuudeksi – Palmrothista Pomarfiniin ja Parikkaan.



Toimittaja ja tietokirjailija Pirkko Vekkeli on julkaissut useita henkilökuva- ja elämäkertateoksia, mm. Marja Suna, suomalainen muotoilija, Liisa Lipsanen – bisneslady, Raili Hulkkonen, kauneuden suurlähettiläs, Kristiina Halkola – jos rakastat sekä Matti Seppänen - elämäntyönä muotitaide.



Muotitoimittaja ja kuvataiteilija Kaija Rosma on kiitetty ja palkittu tekijä, joka mm. Kuvitti Gloria-lehteä yli 20 vuotta. Hän on pitänyt lukuisia näyttelyitä eri tekniikoilla tehdystä taiteestaan – piirustuksista ja maalauksista pienoisveistoksiin. Usein näyttelyiden inspiraationlähteenä on ollut muoti.

Teos: Kenkiä ja ihmisiä

Kirjoittaja: Pirkko Vekkeli, Kaija Rosma

Kansi: Kaija Rosma

ISBN: 9789523043237

Julkaisupäivä: 2.10.2021