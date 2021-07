Kesäpaikkakuntien ja lomakohteiden historia aukeaa Finna Streetissä

Jaa

Finna Street löytää kuvia sieltä missä olet. Paikantamalla sijaintisi tai rajaamalla karttaa palvelu etsii sinulle kuvia Finnasta, jossa on yli miljoona suomalaisten museoiden, kirjastojen ja arkistojen valokuvaa.

Finna Streetin avulla jokaisella on mahdollisuus kurkistaa vaikkapa mökkipaikkakuntansa entisiin maisemiin ja tutkia kaupunkikuvassa tapahtuneita muutoksia. Finna Streetin käyttö onnistuu mistä vain, mutta erityisen antoisaa sen käyttö on ulkona.

”Finna Street on kuin historiasta kiinnostuneen Pokemon Go. Vanhojen valokuvien ja edessä avautuvan maiseman vertailu on antoisaa, ja valokuvien kautta pääsee myös historiallisten tapahtumien äärelle. Näin vieraampienkin paikkojen merkitys avautuu uudella tavalla”, Susanna Eklund, Finnan palvelusuunnittelija kertoo.

Parhaiten palvelu toimii suurissa kaupungeissa, joista on tuotu Finnaan paljon kuvamateriaalia. Esimerkiksi Helsingin kantakaupungissa materiaalia löytyy runsaasti kadun tarkkuudella. Suosituista lomakohteista, kuten Tampereelta ja Turusta, palvelu löytää tuhansia valokuvia.

”Pienemmillä paikkakunnilla suosittelen kääntämään idean ympäri, eli etsimään karttaa rajaamalla, millaista kuvamateriaalia paikkakunnalta löytyy, ja lähteä sitten havainnoimaan muuttunutta seutua”, Susanna Eklund sanoo.

Palvelun käyttö on helppoa ja maksutonta

Finna Streetin käyttö onnistuu esimerkiksi näin:

Surffaile puhelimellasi osoitteeseen www.finna.fi/street.

Salli sijaintisi paikannus sitä kysyttäessä, tai rajaa itse tutkittava alue kartalta.

Valmista! Nyt voit tutkia kuvia, tai halutessasi jatkaa tulosten rajaamista vaikkapa tietylle aikakaudelle.

Hakutulos on riippuvainen aineistoon merkityistä paikkatiedoista. Jos hakutulos näyttää suppealta, kannattaa jatkaa etsimistä Finna.fi:n perushaulla.

Finna Street on osa Kansalliskirjaston Finna-palveluita. Finna Street avattiin vuonna 2017, ja sen taustalla on ajatus kuvallisen kulttuuriperintöaineiston paremmasta hyödyntämisestä.