Kesätöitä löytyy tänä vuonna myös kesken kesän – näillä aloilla on eniten viime hetken paikkoja

Suomen suurimman työnhakupalvelun Duunitorin data osoittaa, että työnantajat ovat etsineet kesälle 2021 yllättävän runsaasti kesätyöntekijöitä. Erityisen vilkasta rekrytointi on ollut loppukeväästä ja vielä alkukesästä. Viime hetken kesätyöpaikan voi siis vielä napata, vaikka yksi kolmasosa kesästä on jo takana – eikä muukaan työnhaku pysähdy kesäkuukausina.

Kesätyönhakukausi jatkuu tänä vuonna poikkeuksellisen pitkään, ja viime hetken kesätyöpaikkoja on ollut tarjolla läpi kesäkuun ja on auki vielä heinäkuun alussakin. Suomen suosituimman työnhakupavelun Duunitorin hakukoneessa on tälläkin hetkellä lähes 1 700 kesätyöpaikkailmoitusta.

Todellisuudessa kesätyöpaikkoja on huomattavasti enemmän kuin sivustolla on ilmoituksia, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.

Avoimien kesätyöpaikkojen määrä kääntyy perinteisesti laskuun huhtikuussa, mutta tänä vuonna paikkoja on ollut runsaasti tarjolla myös loppukeväästä ja alkukesästä.

Kesälläkin löytyy töitä ja osaajia

Kaiken kaikkiaan Duunitorilla on tällä hetkellä avoinna yli 35 000 työpaikkailmoitusta, joten kesätyöpaikkojen osuus niistä on 5 prosenttia. Talouden valoisampien näkymien vuoksi rekrytointi on nyt muutenkin vilkasta: kesäkuussa Duunitorilla julkaistiin 80 prosenttia enemmän työpaikkailmoituksia kuin vuonna 2020.

Kesä on myös yllättävän hyvä aika etsiä töitä ja osaajia.

”Markkina hiljenee yleensä rauhallisimpana aikana eli heinäkuussa noin neljänneksen, mutta ei pysähdy silloinkaan. Kesäkuukausina on enemmän työpaikkojen kysyntää ja tarjontaa kuin moni luulee. Moni pohtii lomalla uutta suuntaa uralleen, ja toisaalta rekrytointitarpeita ilmenee myös kesällä”, sanoo Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm.

Kesäkuussa oli auki huima määrä kesätyöpaikkoja

Läpi kesätyönhakukauden 2021 avoimia työpaikkailmoituksia on ollut huomattavasti enemmän kuin vuonna 2020 – ja kuin ennen koronakriisiä vuonna 2019.

Kesäkuussa 2021 Duunitorilla julkaistiin 3 306 kesätyöpaikkailmoitusta, kun vuonna 2020 niitä oli 1 444 ja vuoden 2019 kesäkuussa 1 487. Kesäkuussa ilmoituksia oli siis 129 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Koko kesätyönhakukaudella 2021 eli marras–kesäkuussa 2021 kesätyöpaikkailmoituksia julkaistiin yhteensä 30 023, kun kesän 2020 osalta vastaava määrä oli 20 726 ja kesän 2019 osalta 22 174. Tämän kesän kesätyöilmoitusten määrä kasvoi siis 45 prosenttia vuodesta 2020.

Vuonna 2020 osa nuorista ei päässyt sovittuihin kesätöihin, joten toteutuneita kesätöitä oli ilmoituksia vähemmän. Duunitorin kesätyökyselyssä 17 prosenttia nuorista kertoi, että oma kesätyö peruuntui koronakriisin vuoksi.

”Kesätyöpaikkoja on siis ollut tarjolla runsaasti, vaikka korona on kurittanut monia aloja. Talouden näkymät rohkaisevat selvästi työnantajia tarjoamaan nuorille mahdollisuuksia päästä kiinni työelämään. Se on yhteiskuntavastuun kantamista ja voi merkitä paljon nuoren tulevaisuuden kannalta”, kommentoi Duunitorin sisältö- ja viestintäpäällikkö Aino Salonen.

Toisaalta kysyntääkin riittää, joten moni nuori jää ilman kesätyötä hakijoiden valtavan määrän vuoksi. Kesätyönhakukaudella 2021 (marras–kesäkuu) Duunitorin kesätyöpaikkailmoitukset ja kesätyösivustot ovat keränneet lähes 12 miljoonaa lukukertaa.

”Lisäksi on hyvä huomata, että alaikäisille suunnattuja kesätyöpaikkoja on valitettavan vähän suhteessa niistä kiinnostuneiden nuorten määrään”, Salonen muistuttaa.

Millä aloilla on eniten viime hetken kesätyöpaikkoja?

Tarkastelimme, millä aloilla oli eniten avoimia kesätyöpaikkoja kesäkuun lopussa:

Työpaikkojen määrä elää jatkuvasti. Linkistä näet kyseisen alan kesätyöpaikat, jotka ovat auki juuri nyt.

Viime hetken kesätyöpaikat jakaantuvat varsin monelle alalle. Noin neljännes, eli yli 500 työpaikkailmoitusta, niistä oli asiakaspalvelutehtäviä.

Alat määräytyvät ilmoituksen jättäjän valitsemien kategorioiden mukaan. Osa ilmoituksista kuuluu useampaan kategoriaan. Esimerkiksi osa terveydenhuollon kesätöistä on kuntien työpaikkoja, ja kaupan alalla on asiakaspalvelutöitä.

Koko kesätyönhakukaudella 2021 työpaikkailmoituksia on ollut erityisen runsaasti julkisella sektorilla ja etenkin kunta-alalla. Myös sosiaali- ja terveysalan, ravintola- ja matkailualan sekä asennuksen, huollon ja puhtaanapidon kesätyöpaikkojen määrä on kasvanut huomattavasti viime vuodesta.

Kaipaatko lisätietoa?

Duunitori selvittää vuosittain nuorten ajatuksia ja kokemuksia kesätöistä. Uusin kesätyökyselytoteutettiin Duunitorinkesätyösivustolla tammikuussa 2021, ja siihen vastasi yli 2 700 kesätyönhakijaa. Tutustu kesätyökyselyn tuloksiin.

Haluatko tietää lisää kesätöistä tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä! Tutustu myös Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinapalveluun, joka kertoo esimerkiksi, mitkä alat kiinnostavat hakijoita ja millä aloilla on eniten avoimia työpaikkoja.