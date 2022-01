Keskimaa palkkaa satoja kesätyöntekijöitä – kesätyöhaku on nyt käynnissä

Osuuskauppa Keskimaa on Keski-Suomen suurin yritystyönantaja, joka työllistää noin 1800 työntekijää. Kesäksi tarvitaan jälleen satoja kesätyöntekijöitä avuksi kesäsesonkiin sekä mahdollistamaan vakituisten työntekijöiden kesälomat.

− Etsimme kesäksi reippaita ja asiakaspalveluhenkisiä työntekijöitä kaikille toimialoillemme Keski-Suomessa. Meillä on erityisesti tarvetta liikennemyymälätyöntekijöiksi ABC-asemille, myyjiksi marketeihin eri puolille Keski-Suomea sekä tarjoilijoiksi ja kokeiksi ravintoloihimme Jyväskylässä. Meillä on työtä sekä kokeneemmille ammattilaisille että työelämässään ensiaskeleita ottaville nuorille. Kesätyö ei ole ainoastaan nuorten juttu, vaan se on myös mahdollisuus kokeneemmillekin työntekijöille tai vaikka alan vaihtajille, toteaa Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Keskimaa hakee kesätöihin 18 vuotta täyttäneitä työntekijöitä, kuitenkin myös alle 18-vuotiaat alan ammattiin opiskelevat voivat hakea kesätöihin. Tänä vuonna kaikki hakijaehdot täyttävät kesätyönhakijat kutsutaan videohaastatteluun. 15–17-vuotiaille nuorille suunnattu kahden viikon Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyöharjoittelun haku alkaa myöhemmin keväällä.



Kesätöitä on tarjolla jokaisella paikkakunnalla Keski-Suomessa, jossa Keskimaalla on toimipaikkoja. Monissa kesäisin vilkkaissa paikkakunnissa toimipaikkojen kesätyöntekijöiden tarve on yllättävän suuri ja hakijoita on suhteessa vähemmän isompien paikkakuntien hakijamääriin.

− Hakuvaiheessa on mahdollista valita hakulomakkeelta toimipaikat, joihin olisi valmis menemään töihin. Kannattaa olla aktiivinen myös näiden hieman syrjemmässä sijaitsevien paikkakuntien suhteen, jos ne vaan mitenkään ovat mahdollisia, vinkkaa Thusberg.

Kesätyöntekijöiden perehdytys on ensiarvoisen tärkeää

Keskimaalla kesätyöt alkavat aina perehdytyspolulla, jossa tutustutaan Keskimaan yhteisiin pelisääntöihin, kesätyöpaikan työtehtäviin, vastuisiin ja työkavereihin. Jokaiselle työntekijälle nimetään omaa perehdyttäjä, joka auttaa ja opastaa uutta työntekijää onnistumaan työarjessa.

− Haluamme panostaa uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, johon meillä on kehitetty selkeät toimintatavat. Järjestelmällinen perehdyttäminen työhön kantaa hedelmää pitkällä aikavälillä niin työntekijän kuin työnantajan näkökulmasta. On myös selvää, että hyvä perehdytys rakentaa pohjan hyvälle kokemukselle työelämästä, ja samalla se myös takaa asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelun toimipaikoissamme, Thusberg toteaa.

Kesätyöstä ponnahduslauta pidemmälle uralle

Kesätyö voi tarjota mahdollisuuden myös vakituiseen työpaikkaan. S-ryhmä on yksi Suomen suurimpia työnantajia ja Keskimaa on Keski-Suomen alueella suurin yksityinen työnantaja. Työntekijän näkökulmasta tämä tarkoittaa mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, kouluttautumiseen sekä monipuolisia työtehtäviä ja etenemismahdollisuuksia.

− Meillä on lukuisia tarinoita kesätyöntekijöistä, jotka ovat päätyneet meille kesätöiden kautta vakituisiksi työntekijöiksi tai viettämään opiskeluista välivuotta työkokemusta kartuttaen. Monet kesätyöntekijät jatkavat meillä kesän jälkeen opiskelujen ohessa osa-aikaisina työntekijöinä ja työllistyvät meille useiksi vuosiksi kesätyöntekijöiksi. Moni on myös löytänyt suunnan omalle uralleen kesätöiden kautta. Meillä on tarjota paljon mahdollisuuksia tehdä monipuolisia töitä kolmella eri toimialalla, sekä kehittyä, kouluttautua ja edetä uralla vaativampiin tehtäviin. Se on mielestäni yksi parhaista työsuhde-eduistamme, pohtii Kaisamaria Thusberg kesätyön mahdollisuuksia.

− Työsuhde-eduistamme puhuttaessa on myös hyvä mainita, että myös meidän kesätyöntekijämme ovat oikeutettuja S-ryhmän henkilöstöetuihin, jotka ovat erittäin hyvä lisä työansioihin, muistuttaa Thusberg.

Keskimaan kesätöitä voi hakea osoitteessa www.keskimaa.fi/kesatyo 6.2.2022 mennessä. Sivuilta löytyy paljon tietoa kesätöiden hakemiseen liittyen, kerrotaan millaisia työtehtäviä yleisimmät kesätyöt sisältävät, annetaan vinkkejä kesätyön hakuun sekä kerrotaan muun muassa henkilöstöeduista.







Kesätöitä vastuullisesti - Vastuullinen kesäduuni -kampanja

S-ryhmä ja Keskimaa ovat edellisten vuosien tapaan myös tänä vuonna vahvasti mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Vastuullinen kesäduuni on Oikotie Työpaikkojen luotsaama kampanja, joka haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja ja hyviä kesätyökokemuksia. Tänä vuonna kampanja täyttää 12 vuotta ja siinä kiinnitetään erityisesti huomiota oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden kehittämiseen sekä kesätyöntekijän ammatillisen kehittymisen tukemiseen. S-ryhmä on yksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääkumppaneista.

https://kesaduuni.org/