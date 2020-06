Keskimaalle uusi S-market Tourulaan

S-market Palokan mittava myymäläuudistus on valmistunut – myös S-market Korpilahdella, Muuramessa, Vaajalassa ja Äänekoskella toteutettiin miljööuudistukset kevään aikana 10.6.2020 09:55:00 EEST | Tiedote

Osuuskauppa Keskimaa on uudistanut toukokuun aikana S-market Korpilahden, Muuramen, Palokan, Vaajalan ja Äänekosken uuden S-market konseptin mukaisiksi. Kaikkiaan Keskimaalla on 24 S-marketia, joista 15 päivitetään uuden myymäläkonseptin mukaisiksi tämän vuoden aikana. Mittavin remontti on toteutettu S-market Palokassa, jossa kaikki myymälän kalusteet on uudistettu kylmäkalusteita ja kassapöytiä myöden. Uudessa S-market konseptissa myymälämiljööt muuttuvat väljemmiksi, valoisammiksi ja modernimmiksi.