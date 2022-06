Keskimaan edustajisto päätti yli 7,5 miljoonan euron ylijäämänpalautuksen maksusta

Prisma Seppälän uudistuksia – käyttötavaraosaston laajennus, uudistunut Outdoor-valikoima, ovelliset kylmälaitteet sekä kerää ja skannaa -palvelu 3.5.2022 10:15:00 EEST | Tiedote

Prisma on lanseerannut myymälöihinsä maaliskuusta alkaen uuden laadukkaisiin retkeilyyn ja ulkoiluvälineisiin keskittyvän Outdoor-osaston ja lähtee samalla haastamaan ulkoiluvälineiden- ja vaatteiden toimialaa sekä tavoittelemaan Suomen suosituimman Outdoor-kaupan asemaa. Osana tätä panostusta Prisma Seppälän käyttötavaraosastoa on laajennettu 450 neliöllä ja valikoimia on kehitetty ulkoiluvälineiden ja -vaatteiden, kodintuotteiden sekä kukkapalvelun osalta. Lisäksi myymälän sisälle on rakennettu lasten leikkipaikka. Myymälässä on otettu käyttöön myös kerää ja skannaa -palvelu.