Keskimaan energiajuomien myyntirajoitus jää pysyväksi toimintamalliksi

Osuuskauppa Keskimaa aloitti kaikissa toimipaikoissaan energiajuomien myyntirajoitusta koskevan kokeilun tämän vuoden alussa. Puolen vuoden kokeilujakson aikana asiakkaiden mielipiteitä myyntirajoituksesta kerättiin verkkokyselyn avulla. Vastauksia saatiin yli 400, vastanneista selvä enemmistö piti rajoitusta positiivisena asiana. Kokeilujakson päätyttyä Keskimaa on päättänyt tehdä energiajuomien myyntikiellosta alle 16-vuotiaille pysyvän toimintamallin kaikissa Keskimaan toimipaikoissa.

Alaikäisten lasten vanhemmilta sekä kouluilta saatujen, jatkuvasti lisääntyvien palautteiden ja toiveiden mukaisesti Keskimaa aloitti 7.1.2020 kokeilun, jossa kiellettiin energiajuomien myyminen alle 16-vuotiaille. Myyntirajoitus on koskenut kaikkia Keskimaan päivittäistavarakauppoja, liikennemyymälöistä ja ravintoloita, joiden tuotevalikoimiin energiajuomat kuuluvat. Jo ennen koko Keskimaan kattavaa kokeilujakson alkamista 12 S-marketissa ja seitsemässä Keskimaan Sale-myymälässä on ollut käytössä energiajuomien myyntirajoituksia, joista on sovittu paikkakunta- tai aluekohtaisesti.



– Kaikkia Keskimaan toimipaikkoja koskevan kokeilujakson kokemukset ovat olleet positiivisia. Yhtenäinen linja energiajuomien myyntirajoitusten suhteen on selkeyttänyt toimintaa niin asiakkaiden kuin henkilökunnankin näkökulmasta, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Kokeilun aikana asiakkaita on pyydetty ottamaan kantaa asiaan toimipaikoissa ja Keskimaan verkkosivuilla, jossa on ollut avoin verkkokysely rajoitukseen liittyen (sinunetusi.fi/energiajuoma). Verkkokyselyn kautta palautetta on saatu reilulta 400 asiakkaalta. Vastauksista selkeä enemmistö on pitänyt rajoitusta positiivisena asiana.

– Kokeilujaksoa tukemaan perustettu palautekanava on ollut erittäin hyvä tapa kerätä asiakkaidemme mielipiteitä myyntirajoitukseen liittyen. Olemme saaneet runsaasti palautetta niin suoraan toimipaikoistamme kuin verkkokyselynkin kautta. On hienoa, että asiakkaamme ovat nähneet tämän tärkeänä asiana. Palautteet ovat tukeneet päätöstämme tehdä energiajuomien myyntikiellosta alle 16-vuotiaille pysyvä toimintamalli kaikissa Keskimaan toimipaikoissa, Antti Määttä jatkaa.