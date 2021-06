Keskuskauppakamari: EU:n ja USA:n kaupparauha turvaa Suomen viennin

EU:n ja USA:n kaupparauha on merkityksellinen Suomen ulkomaankaupalle, sillä molempien vientimarkkinoiden merkitys on Suomen taloudelle keskeinen. Valitettavaa on kuitenkin se, että terästullit rasittavat edelleen suomalaista teollisuutta, toteaa Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori.

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Kuva: Pasi Murto

EU ja USA vahvistivat huippukokouksessa useita toimia, joilla ne pyrkivät ratkaisemaan akuutit kauppakiistansa. Useat kiistat on kuitenkin tarkoitus ratkaista erillisissä työryhmissä. ”Talouden kannalta rohkaisevaa oli viiden vuoden välirauha Airbus-Boeing-kiistassa ja uuden Kauppa ja teknologia -neuvoston perustaminen kehittämään sääntely-yhteistyötä. Sen sijaan valitettavaa oli se, että terästullit lakaistiin erillisen työryhmän selvitettäväksi ja ne rasittavat edelleen suomalaistakin teollisuutta”, sanoo Vuori. Vuoren mukaan EU ja USA ottivat selkeästi askelia samaan suuntaan, mutta useat kauppapoliittiset näkemyserot vaativat vielä paljon asiantuntijayhteistyöt uusien kiistojen välttämiseksi. ”Tärkeintä kuitenkin nyt on kauppadiplomatian paluu. Nyt ei tarvitse pelätä jatkuvasti, millaisia kauppasanktioita Eurooppa saa Twitter-viestien välityksellä Amerikasta”, sanoo Vuori.

Avainsanat eukauppapolitiikkataloususavienti

