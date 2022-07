Keskuskauppakamari: Kaikki WTO:n jäsenmaat pääsivät sopuun yhteisistä tavoitteista – ”sopu tuli tärkeällä hetkellä”

Maailman Kauppajärjestö WTO:n (World Trade Organisation) ministerikokouksessa sovittiin kaikkien 164 jäsenmaan, mukaan lukien Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Intia, kesken Geneven Paketista, joka tuo maailmankauppaan hieman lisää ennakoitavuutta ja ratkaisuja muutamiin pitkään hiertäneisiin ongelmiin.

”WTO-kokouksen sopu ja päätöslauselmat tulivat tärkeällä hetkellä ja niiden merkitys maailmankaupalle on suuri geopoliittisten jännitteiden, blokkiutumisen ja kasvavan protektionismin keskellä. Kun maailma kohtaa samanaikaisesti useita isoja haasteita, kuten ilmastonmuutoksen, sotia, ruokakriisejä, ovat maailmankaupan vahvat pelisäännöt tärkeämpiä kuin aikoihin”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja ja Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) maajohtaja Lenita Toivakka.



WTO:n ministerikokouksen merkittävimpinä päätöksinä voidaan pitää WTO:n päätöksenteon ja riitojenratkaisun kehittämistä ja uudistamista. Ilman tätä yksimielistä päätöstä Maailman Kauppajärjestön toiminta olisi halvaantunut. Kaikki jäsenmaat pääsivät sopuun myös ruokakriisin ehkäisemisestä sitoumuksella, koronarokotteiden saatavuuden tehostamisesta määräajaksi lääkkeiden patenttisuojaa helpottamalla sekä sähköisen kaupan tariffeista ja tulleista sopimisesta, mikä edistää digitalisaation leviämistä ja sähköisen kaupan ennakoitavuutta.



”Ruoan vientiä edistetään humanitääristen kriisien ehkäisemiseksi välttämällä ruoan vientikieltoja ja mahdollistamalla ruokatarvikkeiden vapaa liikkuvuus. Koronarokotteiden patenttisuojan helpottaminen on tärkeää, mutta tulee auttamatta liian myöhään. Olennaista on kuitenkin se, että jotain on opittu ja tulevia pandemioita voidaan globaalisti kohdata toivottavasti vahvempina”, Toivakka sanoo.

Myös pitkäaikainen, yli 20 vuotta kestänyt kiista kestävän kalastuksen edistämiseksi saatiin viimein ratkaistua.

”Suomen kannalta on tärkeää, että Maailman kauppajärjestö ja sen riidanratkaisu ovat toimintakykyisiä. Kaikki jäsenmaat,mukaan lukien Yhdysvallat, Kiina, Intia ja Venäjä, ovat valmiita toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen. Sopu maailmankaupan kehittämisessä on tärkeää Suomen kansainvälisen kaupan tulevaisuudelle, suomalaisille yrityksille, EU:n kauppapoliittisille tavoitteille sekä kansainväliselle yhteistyölle” sanoo Toivakka.