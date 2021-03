Keskuskauppakamari: Käytännön toteutus ratkaisee Suomen kestävän kasvun ohjelman onnistumisen – Rahoitus ei saa pirstoutua liian pieniin puroihin

Keskuskauppakamari: Työllisyysluvuissa epäselvyyksiä – todellinen luku vähintään 10 000 alempi? 10.3.2021 07:00:00 EET | Tiedote

Julkisuudessa on väitetty mm. SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkysen suulla, että hallituksen itse itselleen asettamasta työllisyystavoitteesta jo yli 30 000 olisi saavutettu. Hallituksen uudistettu työllisyystavoite on 80 000 vuosikymmenen loppuun mennessä, kun se alun perin oli 60 000 vuoteen 2023 mennessä. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäen mukaan väite 30 000 saavutetusta työllisestä on hataralla pohjalla.