Keskuskauppakamari lanseeraa Vuoden Vastuullisuusteon ja palkitsee vastuullisuustyössä menestyneen yrityksen

“Monet yritykset ja organisaatiot toimivat vastuullisesti ja edistävät omilla teoillaan kestävää kehitystä. Haluamme tuoda näitä innostavia tarinoita ja toimia näkyville. Jokaisen yrityksen, organisaation ja yksilön toimintaa tarvitaan, kestävä tulevaisuus rakennetaan yhdessä,” sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuudesta ja yritysten itsesääntelystä vastaava johtaja Stina Wikberg.

Vuoden vastuullisuusteko -kilpailuun osallistutaan Planet Company -palvelun kautta

Kilpailun yhteistyökumppanina toimii The Planet Company Oy. Yritykset voivat ilmoittautua mukaan kilpailuun Planet Company -palvelun avulla jakamalla kilpailuun osallistuva teko verkkoalustalla, ja läpäisemällä Planet Company -asiantuntijaverkoston toteuttama teon esiarviointi. Kaikki verkkoalustalle 8.10.2021 mennessä hyväksytyt teot ovat automaattisesti mukana Vuoden Vastuullisuusteko -kilpailussa, ja saavat myös näkyvyyttä palvelussa. Vastuullisuustekojen jakaminen Planet Companyn alustalle on veloituksetonta. Vastuullisuustekoihin voi myös tutustua Planet Company -verkkopalvelussa.

”Tarve uskottavalle ja läpinäkyvälle vastuullisuustekojen kerronnalle on valtava, koska puhetta on jatkuvasti enemmän ja enemmän. Haluamme Planet Company -palvelun avulla ratkaista tämän uskottavuus- ja viestintäongelman, ja mahdollistaa aitojen vastuullisuustekojen ja niiden tekijöiden esille nouseminen. Vuoden Vastuullisuusteko- kilpailu tukee loistavasti tätä päämääräämme", sanoo The Planet Companyn toimitusjohtaja ja perustaja Jussi Korpikoski.

Kilpailun finalistit valitsee Keskuskauppakamarin riippumaton vastuullisuuslautakunta

Vaikuttavimpien tekojen esiseulonnan jälkeen Keskuskauppakamarin riippumaton vastuullisuuslautakunta valitsee Vuoden vastuullisuusteko -kilpailun finaaliin kolme vaikuttavimmaksi valitsemaansa vastuullisuustekoa.

”Kilpailun tavoitteena on löytää vastuullisuustekoja, jotka ovat esimerkillisiä ja osoittavat ennakkoluulotonta ajattelua ja vahvaa tahtoa ratkaisuihin. Tarkoitus ei ole verratta eri yritysten vastuullisuutta tai asettaa yrityksiä paremmuusjärjestykseen, vaan päinvastoin innostaa yrityksiä jakamaan vastuullisia toimintatapoja keskenään”, Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Antti Turunen selventää.

Vuoden vastuullisuusteko valitaan yleisöäänestyksellä

Kolmen Vuoden vastuullisuusteko -finalistin keskuudesta voittaja valitaan yleisöäänestyksellä. Äänestys alkaa Keskuskauppakamarin verkkosivuilla maanantaina 1.11.2021 klo 9 ja äänestysaika päättyy torstaina 4.11.2021 klo 15. Vuoden vastuullisuusteko -palkinto luovutetaan 4.11.2021 Keskuskauppakamarin järjestämässä Suuressa Yritysvastuupäivässä.

Lisätietoja Vuoden vastuullisuusteko -kilpailusta: https://kauppakamari.fi/vastuullisuus/vuoden-vastuullisuusteko/

Keskuskauppakamarin Suuri Yritysvastuupäivä on vuosittainen ajankohtaisfoorumi, jossa käsitellään vastuullisuuden merkitystä yritystoiminnassa. Clarion Hotel Helsingissä iltapäivällä 4.11.2021 järjestettävä tapahtuma on suunnattu yritysjohdolle, päättäjille, vastuullisuusjohtajille, vastuullisuusasiantuntijoille, yritysten ja organisaatioiden vastuullisuusasioista kiinnostuneille sekä brändi- ja viestintävastaaville. Lisätietoja: https://kauppakamari.fi/tapahtumat/suuri-yritysvastuupaiva-2021/