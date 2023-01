Keskuskauppakamari: Osaajien maahanmuuton vauhdittaminen seuraavan hallitusohjelman ytimeen – tuoreen maahanmuuttotilaston kasvulukuihin ei voi tuudittautua

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työvoiman kysyntä jäähtymässä ja lomautusten määrässä kasvua – historiallisen korkea työllisyysaste pehmentää iskuja 27.1.2023 09:45:08 EET | Tiedote

Tuoreiden työllisyyslukujen mukaan Suomen työllisyysaste on edelleen historiallisen korkealla tasolla, eikä samanlaisia lukemia ole nähty sitten 1990-luvun alun. Lomautuksien määrässä on kuitenkin kasvua, ja työvoiman kysyntä on jäähtymässä. Suomen työmarkkinoiden taantumasignaalit ovat silti toistaiseksi vaimeita. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan ollaan vielä kaukana työllisyysnäkymien romahduksesta tai koronakriisiin verrattavasta lomautusaallosta.