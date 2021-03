Keskuskauppakamari: Suomen vienti hyötyy EU:n rokotuspassista

Keskuskauppakamari: Työllisyys on nyt matalampi kuin ennen koronakriisiä - huomio kiinnitettävä pitkäaikaistyöttömyyteen 30.3.2021 08:54:08 EEST | Tiedote

Työllisyystilanne on edelleen karu ja lomautusten määrä on korkealla. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäen mukaan on huolestuttavaa, että nykytyöttömyyden taso on korkeampi ja työllisyys matalampi kuin ennen koronapandemiaa. Uudet sulku- ja liikkumisrajoitukset tulevat lisäämään lomautuksia ja työttömyyttä entisestään, arvioi Kotamäki.